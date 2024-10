Tesla registra un aumento en sus acciones previo a la presentación del robotaxi

Las acciones de Tesla suben antes del esperado evento del robotaxi Las acciones de Tesla suben hoy un 0,4% mientras crece la expectativa por el gran evento del año: la presentación del robotaxi, titulado "we, robot". El evento se llevará a cabo en los estudios Warner Bros en Hollywood (Los Ángeles), un complejo de 44 hectáreas con grandes decorados preparados para producciones cinematográficas y televisivas. Expectativa por el robotaxi Hace cinco años, Elon Musk presentó la idea de los robotaxis, vehículos completamente autónomos diseñados para transportar pasajeros sin la necesidad de un conductor. En ese momento, Musk prometió que estos robotaxis, similares en funcionamiento a servicios como Uber o Cabify, comenzarían a operar a finales de 2020. No obstante, esas predicciones no se cumplieron, y el lanzamiento de los robotaxis ha enfrentado múltiples retrasos, lo que ha afectado las acciones de Tesla. A pesar del último retraso en julio, cuando se anunció que la presentación se postergaba, esta vez todo indica que el evento finalmente tendrá lugar y que el robotaxi será presentado. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Se espera que Tesla revele este jueves 10 de octubre su primer robotaxi, un pequeño sedán de dos puertas y plazas, con cuatro ruedas y un gran espacio para maletas en el maletero. La interfaz del vehículo será similar a los actuales modelos de Tesla, aunque con algunas simplificaciones, dado que no todos los controles serán necesarios. ¿Nueva app de transporte? Durante el evento, también podría darse a conocer una aplicación de transporte al estilo de Uber, un plan de Musk que pretende convertir la flota de clientes actuales de Tesla en una especie de Airbnb sobre ruedas, donde los propietarios puedan enviar sus coches sin conductor a recoger pasajeros cuando no los estén usando. Para que este plan funcione, será necesario aclarar aspectos como la responsabilidad en caso de accidentes, el mantenimiento y la limpieza de los vehículos entre los viajes. Además, los asistentes al evento tendrán la oportunidad de probar el robotaxi y realizar un recorrido por el estudio. Rendimiento de las acciones de Tesla Esta presentación llega después de que Tesla reportara las entregas de vehículos del último trimestre, las cuales no cumplieron con las expectativas del mercado. En el tercer trimestre, Tesla entregó 462.890 vehículos, lo que representa un aumento del 6,4% en comparación con el año anterior. Sin embargo, no se alcanzaron las previsiones de los analistas, que estimaban 463.000 unidades. A pesar de esto, Tesla sigue siendo el mayor fabricante de vehículos eléctricos del mundo, manteniéndose por delante de BYD, que reportó 443.426 entregas. Sin embargo, 2024 ha sido un año volátil para la compañía, con importantes caídas en sus acciones. A lo largo de los últimos meses, Tesla ha estado recuperando terreno de manera errática tras una caída superior al 40% en abril. Recuperación impulsada por nuevas promesas Este repunte ha sido impulsado en parte por la promesa de los robotaxis y la presentación de modelos más accesibles. Sin embargo, tras anunciar las últimas cifras de entregas, las acciones de Tesla cayeron un 7%. Esta caída fue compensada en parte por un alza reciente, cuando las acciones subieron tras conocerse los nuevos aranceles de la Unión Europea a los vehículos eléctricos fabricados en China. Tesla, que tiene una importante operación de producción en China, obtuvo una tasa arancelaria del 7,8%, la más baja impuesta por la Unión Europea, lo que impulsó sus acciones un 2%. Perspectivas para el futuro de Tesla En este contexto, queda por ver cómo afectará la presentación del robotaxi al rendimiento de las acciones de Tesla y qué impacto tendrá en la evolución de la empresa. ¿Cómo comprar acciones de Tesla? En XTB, los usuarios tienen la posibilidad de invertir en acciones de Tesla. Como con otros ETFs y acciones disponibles en nuestra plataforma, las primeras operaciones mensuales hasta 100.000 euros no tienen comisión de compra ni de venta. Además, nuestros planes de inversión permiten combinar diferentes activos y programar aportaciones periódicas, eligiendo el monto, plazo y forma de pago.

