Tesla se dispara un 13% tras la victoria de Donald Trump en las elecciones estadounidenses 📈

Las acciones de Tesla (TSLA.US) suben m谩s del 13% en las operaciones previas a la apertura de las bolsas estadounidenses. Los resultados electorales hasta ahora dan una victoria segura a Donald Trump.聽La agencia de noticias Associated Press (AP) declar贸 a Trump como ganador de las elecciones, y los inversores tienen raz贸n en esperar que tal escenario beneficie al amigo del nuevo presidente, Elon Musk, quien estuvo muy involucrado en la campa帽a electoral de los republicanos. Aunque Trump ha criticado a los el茅ctricos y anunciado la retirada de los programas gubernamentales dise帽ados para estimular la demanda de ellos. Elon Musk don贸 casi 75 millones de d贸lares a la campa帽a de Trump, y Donald Trump ha prometido nombrarlo jefe de una nueva comisi贸n de eficiencia gubernamental que reducir铆a el gasto en el presupuesto federal de Estados Unidos en hasta 2 billones de d贸lares.

La elecci贸n de Trump podr铆a significar que la compa帽铆a podr铆a recibir un trato especial con respecto a sus competidores, o que su posici贸n dominante actual y la escala de operaciones y la rentabilidad de la producci贸n le dar谩n una ventaja sobre las empresas que construyen veh铆culos el茅ctricos en gran medida debido a los programas gubernamentales e incentivos que "cuestan" mucho al contribuyente estadounidense.

Un factor positivo adicional es el probable aumento de los aranceles y la garant铆a de participaci贸n de mercado de Tesla, frente a la competencia china (Nio, BYD, etc.), que podr铆a revolucionar mucho el mercado de veh铆culos el茅ctricos de Estados Unidos en los pr贸ximos a帽os. Es posible que Tesla consiga finalmente una posici贸n especial tambi茅n en Europa. Tesla (TSLA.US, D1) Las acciones de Tesla suben en las operaciones previas a la apertura de hoy hasta los 283 d贸lares por acci贸n; los alcistas tendr谩n apetito por probar el m谩ximo de junio, por encima de los 300 d贸lares por acci贸n. En tal escenario, el soporte clave ser谩 el nivel de los 250 d贸lares por acci贸n (retroceso de Fibonacci de 23,6 del 煤ltimo impulso alcista). Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil

Fuente: xStation5

