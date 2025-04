Tesla sube un 8 % tras la desregulación favorable en EE. UU. sobre vehículos autónomos. 📈

Los inversionistas en Tesla (Tesla.US) recibieron con entusiasmo la noticia de que el presidente Trump ha avanzado en la flexibilización de las regulaciones federales sobre vehículos autónomos en Estados Unidos. Las acciones del fabricante subieron cerca de un 8 %, ya que se espera que los cambios regulatorios simplifiquen el despliegue de la tecnología de conducción autónoma, al suavizar los requisitos relacionados con los reportes de accidentes para dichos sistemas. La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA, por sus siglas en inglés) confirmó que mantendrá la obligación de que las empresas informen sobre incidentes relacionados con sistemas avanzados de asistencia al conductor y conducción autónoma. No obstante, el organismo planea agilizar el proceso de reporte , medida que los mercados interpretan como un paso hacia una mayor adopción de vehículos autónomos en las carreteras estadounidenses —un segmento en el que Tesla continúa liderando.

Además, la NHTSA anunció una expansión de su Programa de Exención de Vehículos Automatizados (AVEP) para incluir vehículos fabricados dentro de EE. UU. Hasta ahora, solo algunos modelos extranjeros podían solicitar exenciones del cumplimiento total con los Estándares Federales de Seguridad de Vehículos Motorizados (FMVSS) para fines de prueba e investigación. Con el nuevo marco, los vehículos producidos localmente tendrán oportunidades similares para solicitar exenciones.

Sean Duffy, secretario de Transporte de EE. UU., destacó que estos cambios buscan reducir la burocracia, impulsar la innovación y posicionar al país para competir mejor con China. Elon Musk, CEO de Tesla, había defendido anteriormente reformas regulatorias de este tipo, en especial para acelerar el despliegue de su flota Cybercab, cuya salida en Texas está prevista para junio. Según el Financial Times, Tesla aún requiere una exención formal de la NHTSA para operar estos vehículos no estándar en vías públicas. En 2025, las acciones de Tesla enfrentaban dificultades debido al aumento de la competencia por parte de fabricantes chinos, temores de nuevas tarifas y el impacto negativo de la estrecha relación de Musk con la administración Trump. Tras un primer trimestre complicado, donde los beneficios de Tesla cayeron un 71 %, Musk prometió apartarse de su rol en el controvertido Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) y concentrarse completamente en la gestión de Tesla. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Gráfico de acciones de Tesla (Tesla.US), intervalo diario (D1) Las acciones de Tesla suben hoy cerca de un 8 %, probando el nivel de retroceso de Fibonacci del 23,6 % respecto de la tendencia bajista iniciada a principios de este año. El indicador RSI se sitúa en 58, lo que señala un retorno del impulso alcista. No obstante, la acción sigue aproximadamente un 7 % por debajo de su media móvil exponencial (EMA) de 200 días. Fuente: xStation5

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "