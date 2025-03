El evento clave de esta semana será, sin duda, la conferencia de la Fed de hoy a las 19:00, que seguiremos en nuestro canal a partir de las 18:45. Los inversores esperan el apoyo de Powell tras las recientes caídas del mercado. Las bolsas estadounidenses se mantienen bajo presión, enfrentándose a su quinta semana consecutiva de caídas, mientras que la confianza de los inversores sigue siendo frágil, especialmente en el sector tecnológico, que continúa con dificultades. Trump sigue preocupando a los inversores Entre las principales preocupaciones se encuentran los aranceles de Trump, la incertidumbre política, las señales de desaceleración económica y el temor a que el repunte impulsado por la IA esté perdiendo impulso. Además, los recientes acontecimientos en la política fiscal alemana podrían provocar una rotación de capitales hacia los mercados europeos. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil En este contexto, aunque la FED todavía no se está considerando un recorte de los tipos de interés, los inversores seguirán de cerca las previsiones de la Fed para evaluar la visión de los responsables políticos para los próximos meses. Es probable que la Fed mantenga una postura cautelosa ante la persistente incertidumbre sobre los aranceles y su impacto en la inflación. El banco central podría posponer el ajuste de sus proyecciones hasta que haya más claridad sobre la política comercial de Trump, que entrará en vigor a principios de abril. Calendario diario detallado: 11:00, Zona Euro - Datos de inflación de febrero: IPC: pronóstico 0,5 % intermensual; anterior: -0,3 % intermensual;

IPC: pronóstico 2,4 % interanual; anterior: 2,5 % interanual;

IPC subyacente: pronóstico 0,6 % intermensual; anterior: -0,9 % intermensual;

IPC subyacente: pronóstico 2,6 % interanual; anterior: 2,7 % interanual; 13:00, Zona Euro - Intervención de De Guindos del BCE 14:00, Zona Euro - Intervención de Elderson del BCE 14:30, Estados Unidos - Datos de la EIA: Inventarios de gasolina: pronóstico: -2.000 millones; anterior: -5.737 millones;

Existencias semanales de destilados de la EIA: pronóstico: 0.180 millones; anterior: -1.559 millones;

Inventarios de petróleo crudo: pronóstico: 0.800 millones; anterior: 1.448 millones; 19:00, Estados Unidos - Proyecciones económicas de la FED 19:00, Estados Unidos - Decisión de la Fed sobre los tipos de interés pronóstico 4,50%; anterior 4,50%; 19:30, Estados Unidos - Conferencia de prensa de la FED

