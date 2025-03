El Nasdaq 100 retrocede y Tesla cae sin frenos

El Nasdaq 100 abre la sesión en negativo y caen un 1,6%. Tras el buen cierre de la sesión de ayer con una subida del 0.3%, el índice americano retrocede en los primeros minutos. Tras la publicación de los datos tanto de los precios de importación y exportación como del índice de producción industrial que han superado las previsiones se espera que las empresas del mercado americano reaccionen. Además, el mercado está a la espera de la llamada de Donald Trump al presidente ruso Vladimir Putin para poner fin a la guerra de Ucrania.

Las empresas del Nasdaq 100 caen en su mayoría. Tan solo destaca Intel con una subida de más de un 1.1%, continuando así con la tendencia alcista que acumula desde hace cinco sesiones. Por otro lado, las acciones que más caen son las de Microstrategy y Tesla con caídas del 6%, seguidas por las acciones de Palantir, Nvidia y Meta que retroceden un 3%. Alphabet y Amazon también pierden en la sesión del martes entre un 2% y un 3%. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Sentimiento del Nasdaq 100 En la sesión del martes, el sentimiento del Nasdaq 100 es mayoritariamente negativo. Las principales tecnológicas presentan retrocesos en sus cotizaciones. Entre las acciones de las siete magníficas, solo las acciones de Apple (AAPL.US) se mantienen neutras mientras el resto cae. Noticias del Nasdaq 100 Las acciones de Alphabet (GOOG.US) retroceden más de un 3% tras el anuncio de los planes de adquisición de la Startup Wiz por un valor de 32 mil millones de dólares. La compañía se centra en la seguridad en la nube tratando de prevenir problemas antes de que estos ocurran. Esta estrategia denota el claro compromiso de Alphabet en la mejora de sus infraestructuras de ciberseguridad. Las acciones de MicroStrategy siguen cayendo más de un 6.4%. El aumento del gasto en la compra de Bitcoins no está ayudando a la cotización de la compañía. Las acciones de Tesla (TSLA.US) vuelven a caer otro 6% y Elon Musk no hace nada para pararlo. No solo han caído casi un 52% desde su máximo histórico en diciembre de 2024 sino que los resultados y las noticias emitidas por fuentes de Europa y Asia muestran una clara desaceleración de su crecimiento. Además, se le suma un nuevo competidor chino, Xiaomi, que tras presentar buenos resultados elevó su objetivo de entregas de vehículos eléctricos para 2025 a 350.000 unidades. Las acciones de Intel continúan con sus subidas de un 1.1%. El anuncio de la reestructuración empresarial y de objetivos emitido por su nuevo CEO, Lip-Bu Tan, parece convencer a los inversores. Aunque las acciones de Intel aún se encuentran lejos de sus máximos históricos, y los resultados empresariales todavía no acompañan al proyecto, las expectativas de la recuperación de la compañía la impulsan al alza. Acciones de Intel

