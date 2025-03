¿Vuelve el pánico a Wall Street?

Nueva ola de incertidumbre sacude Wall Street tras el informe sobre aranceles Wall Street comienza la jornada con caídas relevantes, borrando gran parte del repunte de las dos últimas sesiones. La debilidad es particularmente visible en el sector tecnológico, donde las acciones de las grandes tecnológicas siguen perdiendo terreno. La razón de esta fuerte caída son los informes del Wall Street Journal sobre los próximos cambios arancelarios. Estas son las conclusiones clave: El IVA se "tendrá en cuenta" al establecer los tipos arancelarios.

Estados Unidos consideró (y luego abandonó) un sistema arancelario de tres niveles que no incluiría ninguna región "libre de aranceles".

Las autoridades temen que la USTR no pueda gestionar toda la burocracia relacionada con los aranceles.

Las autoridades temen impugnaciones legales.

Se informó a las autoridades canadienses que los aranceles son "prácticamente seguros".

Además de los aranceles mutuos, los nuevos aranceles del 25% se aplicarán a automóviles, productos farmacéuticos y semiconductores, entre otros.

Otra razón de las caídas son los datos más sólidos de lo esperado sobre la economía estadounidense, donde la producción industrial y los permisos de construcción fueron mucho mayores de lo previsto. Como resultado, el mercado podría estar preocupado por la posibilidad de que el mensaje de mañana del presidente de la Fed, Powell, sea un poco más agresivo y reservado, especialmente dadas las esperanzas, hasta ahora ilusorias, de aliviar las tensiones comerciales con la nueva administración. Wall Street nuevamente bajo presión Como resultado, Wall Street está sufriendo y el Nasdaq 100 está retrocediendo casi un 2%, y las acciones de empresas como Alphabet (GOOGL.US), Meta Platforms (META.US) y Nvidia (NVDA.US) están cayendo entre un 3,5% y un 4%. Entre las empresas individuales, cabe mencionar a Tesla (TSLA.US), cuyas acciones ya están bajando más del 6% debido a la preocupación por una disminución de su participación en el mercado asiático, así como a la decisión de Toronto de no otorgar subsidios financieros para los vehículos Tesla adquiridos como taxis o vehículos compartidos debido a las tensiones comerciales con Estados Unidos. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Las empresas del sector del petróleo y el gas están obteniendo mejores resultados hoy en día en el contexto del sector tecnológico. Fuente: xStation El gráfico indica que las caídas de hoy se producen con un volumen relativamente bajo. Por otro lado, el contrato ha caído por debajo de las importantes medias exponenciales EMA50 y EMA200 en el gráfico horario. Fuente: xStation5 ¿Cómo invertir en el Nasdaq 100? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del Nasdaq. Entre los ETFs más destacados que nos permiten replicar el comportamiento del índice podemos encontrar el ETF NQSE.DE (euros) o el CNDX.UK (dólares). Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.