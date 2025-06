Tono mixto en los índices de Wall Street

La volatilidad en Wall Street se mantuvo limitada ayer, ya que los inversores se abstuvieron de tomar decisiones arriesgadas antes de la revisión de tipos de interés del BCE. Junto con el rendimiento dispar de los índices (DJIA: -0,2%, Russell 2000: -0,2%, Nasdaq: +0,3%, S&P 500 sin cambios), observamos una caída en los rendimientos (con el rendimiento a 10 años cayendo casi 10 puntos básicos). Seminario en directo Sigue en directo la comparecencia de Christine Lagarde ante los medios. Desde las 14:00 horas, estaremos en directo con Javier Cabrera: Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Informes macro Los débiles datos de servicios del ISM y las cifras de ADP por debajo de las previsiones alimentaron las expectativas de una flexibilización de la política monetaria en EE. UU. Según el presidente de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, el mercado laboral muestra indicios de desaceleración, pero aún se necesita más claridad en los datos. Kashkari también enfatizó que la inflación en EE. UU. se mantiene por encima del objetivo, equilibrando así las implicaciones de los nuevos datos con la narrativa actual de la Fed. La cautela durante la sesión de ayer define el sentimiento en la región Asia-Pacífico. Entre los índices, el Kospi de Corea del Sur fue el que más subió (+1%), junto con el HSCEI de China (+0,5%), mientras que el Nikkei 225 de Japón cayó un 0,45% como consecuencia de la excepcionalmente débil demanda en la última subasta de bonos a 30 años. El PMI de Servicios Caixin de China superó las expectativas, alcanzando el 51,1 (anteriormente 50,7; pronóstico 51), lo que refleja la expansión del sector tras la tregua comercial con EE. UU. El empleo aumentó junto con la presión deflacionaria, pero la confianza empresarial sigue lastrada por las perspectivas inciertas y el ya visible debilitamiento de la demanda externa. Otros mercados En el mercado de divisas también observamos una volatilidad relativamente baja. El dólar se está recuperando ligeramente de las pérdidas de la sesión anterior (USDIDX: +0,1%), mientras que las divisas refugio como el yen (USDJPY: +0,25%) y el franco suizo (USDCHF: +0,1%) son las que más retroceden. La única moneda que se fortalece frente al dólar estadounidense es el dólar neozelandés (NZDUSD: +0,07%). El EURUSD registra una ligera corrección tras superar los 1,40 ayer (-0,07%). Las materias primas se encuentran mayoritariamente a la baja: el petróleo crudo Brent y el WTI caen un 0,2% y un 0,38%, respectivamente, y el oro también registra pérdidas, con una caída del 0,2%, hasta los 3.365 dólares por onza. Las principales criptomonedas impulsan al alza, con el Bitcoin subiendo un 0,11% hasta los 104.790 dólares y el Ethereum un 0,25% hasta los 2.613 dólares.

