El inicio de la semana est谩 trayendo un ligero repunte en el mercado europeo. Estamos viendo subidas moderadas en todos los mercados, impulsadas principalmente por los informes PMI mejores de lo esperado. Las lecturas finales del sector manufacturero han superado las expectativas de los inversores. La sorpresa en las publicaciones fue positiva para todas las econom铆as principales, excepto Italia, donde el PMI cay贸 del 48,8 previsto a 46,9. A pesar de que los datos son mejores de lo esperado, el escenario no es de optimismo, ya que el 铆ndice PMI principal en todos los pa铆ses, excepto Espa帽a, se mantiene muy por debajo del umbral de los 50 puntos. El mercado europeo, al igual que el mercado americano, est谩 centrado en las pr贸ximas elecciones presidenciales estadounidenses. Las pol铆ticas de Trump en materia de inmigraci贸n, impuestos y aranceles se consideran generalmente inflacionarias, lo que podr铆a conducir a tipos de inter茅s m谩s altos en los Estados Unidos. Por otro lado, una victoria de Harris potencialmente permitir铆a que las acciones europeas se recuperaran en relaci贸n con las estadounidenses. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil El 谩nimo en los mercados europeos es moderado. Apuntan al alza las empresas de los sectores bancario, energ茅tico y textil. Fuente: xStation 5 Cotizaci贸n del DAX 40 El 铆ndice alem谩n, el DAX 40, frena su ca铆da cerca de la zona de soporte clave por encima de los 19.000 puntos. A principios de octubre, la correcci贸n alcista se desaceler贸 en un nivel similar. Hoy, el 铆ndice avanza otro 0,25% hasta los 19.350 puntos. En cuanto al alza, la resistencia m谩s cercana se mantiene justo por encima de los 19.600 puntos. Sin embargo, si se supera la zona de soporte actual, podemos esperar nuevas ca铆das hacia los 18.800 puntos.

聽 聽 Fuente: xStation 5 Noticias corporativas聽 Dentro de las empresas que cotizan dentro del DAX 40,聽Evotek (EVT.DE)聽ha registrado un alza del 8% en la sesi贸n de hoy, hasta tocar los 7,70 euros. La empresa publicar谩 sus resultados trimestrales el mi茅rcoles 6 de noviembre. En el mercado brit谩nico, Aston Martin's (AML.UK)聽sube un 5% tras los resultados trimestrales. La conferencia de resultados present贸 una perspectiva mixta pero enfocada: el tercer trimestre vio mayores vol煤menes, ingresos y liquidez de efectivo estable, a pesar del EBITDA plano. La compa帽铆a apunta a un EBITDA de 拢500 millones para 2025, respaldado por una s贸lida cartera de lanzamiento de modelos, incluido el Vanquish, que comenzar谩 a entregarse a finales de 2024. Los riesgos externos de los problemas de la cadena de suministro global y los desaf铆os en China persisten, pero Aston Martin sigue siendo optimista, con la vista puesta en el crecimiento del mercado estadounidense y las eficiencias operativas. La cartera de pedidos se extiende hasta el primer trimestre de 2025, y una inversi贸n en I+D de 拢2 mil millones impulsar谩 la transici贸n a veh铆culos h铆bridos y el茅ctricos. Burberry (BRBY.UK), por su parte, sube un 4,9% en medio de informes de que Moncler est谩 considerando una oferta, impulsada por la publicaci贸n de lujo Miss Tweed. El valor de mercado de Burberry ha ca铆do un 53% durante el a帽o pasado, lo que los analistas creen que puede atraer el inter茅s de Moncler. Si bien Moncler descart贸 las especulaciones como "rumores infundados", las fuentes sugieren que Bernard Arnault de LVMH apoya la posible adquisici贸n.

"Este informe se proporciona s贸lo con fines de informaci贸n general y con fines educativos. Cualquier opini贸n, an谩lisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversi贸n o recomendaci贸n en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que act煤e sobre esta informaci贸n lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptar谩 responsabilidad por ninguna p茅rdida o da帽o, incluida, sin limitaci贸n, cualquier p茅rdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha informaci贸n. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Aseg煤rese de comprender los riesgos asociados. "