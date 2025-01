Trade del día: GBPAUD (15.01.2025)

Hechos: El precio rebotó en el límite inferior de una estructura 1:1.

Apareció una formación de doble suelo local en el intervalo H4. Recomendación: Operación: Posición larga en el par a precio de mercado.

Objetivo: 2.0040, 2.0220.

Detener: 1.9520. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Opinión: Observando el gráfico en el intervalo H4, se puede ver que el precio rebotó en el soporte clave. El área cercana a 1.9650 está marcada por el límite inferior de una estructura 1:1 y el retroceso de Fibonacci del 61.8% del movimiento alcista iniciado el 25 de septiembre de 2024. Según la estrategia de Overbalance, mientras el precio se mantenga por encima del área mencionada, la tendencia principal seguirá siendo alcista. Recomendamos una posición larga a precio de mercado con dos objetivos: 2.0040 y 2.0220. También recomendamos colocar una orden de stop loss en 1.9520. Fuente: xStation5.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "