Trade del día: US500 (15.04.2025)

Hechos Donald Trump ha suspendido los cambios en los aranceles estadounidenses para la mayoría de los países por 90 días y ha eximido temporalmente a los teléfonos inteligentes, computadoras y semiconductores de los nuevos aranceles impuestos a China.

Las empresas tecnológicas tienen el mayor peso dentro del índice S&P 500 .

El indicador RSI en el intervalo semanal (14) se sitúa actualmente en 42 puntos. Recomendación Posición larga en el S&P 500, a precio de mercado Stop loss : 4845

Take profit: 6160 Opinión La decisión de Donald Trump de suspender los cambios arancelarios para la mayoría de los países durante 90 días y de eximir temporalmente del nuevo arancel a los productos electrónicos provenientes de China respaldó el sentimiento del sector tecnológico, lo que provocó un repunte en Wall Street al inicio de la semana. Las empresas tecnológicas tienen el mayor peso dentro del S&P 500, lo que resalta la influencia de este sector sobre el comportamiento del mercado en general. El RSI en el intervalo semanal (14) se sitúa en 42 puntos, lo que, desde la perspectiva del análisis técnico clásico, sitúa al instrumento cerca del nivel bajo de 30 puntos, considerando la distribución normal de las lecturas de este indicador. Esto significa que actualmente el S&P 500 cotiza por debajo del promedio de los niveles históricos de precio. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil La reducción del riesgo de una escalada mayor en la guerra comercial podría favorecer la estabilización de los mercados, lo que impulsa un rebote de los índices, incluido el S&P 500. Recomendamos abrir una posición larga a precio de mercado, estableciendo una orden de stop loss para minimizar el riesgo (en el nivel de los mínimos recientes, cerca de los 4845 puntos). La orden de take profit se ha fijado en el nivel de los máximos históricos recientes. Fuente: xStation 5 Metodología La recomendación se basó en un análisis de las decisiones geopolíticas más recientes adoptadas por los gobiernos de Estados Unidos y la Unión Europea, y en su impacto sobre las cadenas de suministro globales, así como, en consecuencia, sobre los mercados bursátiles. Los niveles objetivo se establecieron utilizando niveles clásicos de soporte y resistencia, y mediante análisis de Price Action.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "