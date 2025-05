Tres mercados a seguir la próxima semana (09.05.2025)

Tras las primeras negociaciones comerciales de alto nivel entre China y Estados Unidos, la atención del mercado volverá a centrarse principalmente en los avances entre ambos países. No obstante, el calendario político y macroeconómico también merece una atención especial debido a varios eventos clave. Entre ellos, se destaca la publicación de los datos de inflación en EE. UU., seguida por una serie de indicadores cruciales para la zona euro, incluidos la inflación y el PIB. La visita de Donald Trump a Arabia Saudí tampoco debe pasarse por alto. En consecuencia, los mercados clave a vigilar en la próxima semana son el S&P 500, el EUR/USD y el petróleo WTI. S&P 500 Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil La publicación de datos de inflación siempre es crucial para los inversores, especialmente ahora, dada la creciente probabilidad de un repunte marcado. Aranceles comerciales más altos, en especial sobre productos chinos, podrían ejercer una presión alcista sobre la inflación a largo plazo. Aunque las empresas aún no han trasladado estos costes a los precios finales, las encuestas regionales de la Reserva Federal indican un aumento en las presiones inflacionarias. Se espera que el informe del IPC de abril muestre una estabilización de la tasa interanual en el 2,4 %, aunque se anticipa un notable repunte mensual. Cifras superiores a lo previsto podrían obstaculizar la trayectoria alcista de los índices, aunque las negociaciones comerciales en curso entre EE. UU. y China siguen siendo el principal factor para el sentimiento en Wall Street. Los datos del IPC estadounidense se publicarán el martes. EUR/USD Las expectativas de una desescalada en el conflicto comercial entre Estados Unidos y China han contribuido a una caída significativa en el par EUR/USD. Recientemente, las preocupaciones se han centrado en la posibilidad de que una guerra comercial prolongada provoque un alejamiento del dólar como moneda de reserva global. No obstante, la incertidumbre imperante también incrementa la presión para aplicar nuevos recortes de tipos de interés dentro de la Eurozona. Esta semana se publicarán varios datos relevantes desde la perspectiva europea. El jueves se conocerán las cifras del PIB y la producción industrial, seguidas por los datos de balanza comercial el viernes. Además, el martes se celebrará una reunión de ministros de finanzas de la Unión Europea, la cual también podría influir en la futura postura del bloque frente a las tensiones comerciales en curso. Petróleo WTI El crudo WTI experimentó una fuerte caída en abril, impulsada por preocupaciones sobre la guerra comercial y una posible desaceleración económica global. A esto se suma la decisión de la OPEP+ de acelerar la restauración de la producción petrolera. El martes, está prevista la visita de Donald Trump a Arabia Saudí para discutir las inversiones del Reino en Estados Unidos. Arabia Saudí, probablemente buscando alinearse favorablemente con la administración estadounidense, al parecer ha optado por aumentar la producción con el objetivo de reducir los precios del petróleo. No obstante, si las conversaciones resultan menos prometedoras de lo esperado, no se descarta una reversión del reciente aumento en la producción saudí. El crudo WTI ha rebotado por encima de los 60 dólares por barril, en anticipación a una posible distensión en las relaciones entre Estados Unidos y China.

