Tres mercados a seguir la próxima semana (21.10.2024)

Esta semana, los sólidos resultados del sector bancario estadounidense impulsaron el índice US2000 de empresas más pequeñas y reforzaron las esperanzas de los inversores en un escenario no recesivo de flexibilización de la política monetaria por parte de la Reserva Federal. La próxima semana, los inversores esperan otra ronda de informes trimestrales, así como también. Informes preliminares del PMI de octubre y discursos de representantes de los bancos centrales. Por lo tanto, valdrá la pena observar el S&P 500, el EUR - USD y el Bitcoin. S&P500 Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Los índices estadounidenses cotizan en máximos históricos y, hasta ahora, los sólidos informes trimestrales corporativos no han generado grandes preocupaciones. Actualmente, el mercado supone que la economía estadounidense logrará navegar el período de tasas de interés más altas sin causar una recesión más profunda. La próxima semana veremos informes aún más importantes, incluidos los de Amazon, Tesla, Coca-Cola, GE y SAP. Las perspectivas sólidas tras los resultados podrían impulsar un mayor crecimiento, mientras que unos resultados decepcionantes podrían servir como catalizador para una corrección del mercado. Por lo tanto, vale la pena seguir el índice S&P 500. EUR - USD Sin duda, el sentimiento en el mercado de valores estadounidense también afectará al dólar, que últimamente se ha mostrado extremadamente fuerte. Además, también obtendremos datos preliminares del PMI de Francia, Alemania y la eurozona. El martes y miércoles, los miembros del BCE, incluida la presidenta Lagarde, pronunciarán discursos. Estos eventos podrían afectar al par de divisas EUR - USD, recientemente altamente volátil. Bitcoin

En línea con la mejora del sentimiento en los mercados tradicionales, también estamos viendo mejores ánimos en el mercado de las criptomonedas. Bitcoin ganó con fuerza la semana pasada, superando los niveles de resistencia clave. El aumento de Bitcoin fue respaldado por comentarios alcistas del fundador de la compañía de inversión más grande del mundo, BlackRock, y la mayor probabilidad de que un candidato pro-criptomoneda, Donald Trump, ganara la presidencia. El sentimiento positivo sostenido podría hacer subir el precio de Bitcoin, hacia los 70.000 dólares. Sin embargo, cualquier sorpresa negativa podría desencadenar una corrección y, por lo tanto, hacer que valga la pena monitorear el precio de Bitcoin..

