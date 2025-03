Tres mercados a seguir la próxima semana (31.03.2025)

La próxima semana ha sido largamente anticipada por los inversores. La volatilidad asociada al reajuste de carteras entre trimestres coincidirá con el anuncio de nuevos aranceles por parte de EE. UU. sobre la mayoría de sus socios comerciales, así como con la entrada en vigor de aranceles sobre vehículos y autopartes anunciada esta semana. Además, se publicarán datos del mercado laboral estadounidense —NFP y ADP—, junto con los informes PMI e ISM correspondientes a marzo. Los instrumentos vinculados a la economía estadounidense, como los índices bursátiles y los pares de divisas, podrían captar especial atención. Por estas razones, recomendamos seguir de cerca, entre otros, el índice US500, el par de divisas EUR/USD y el oro. EUR/USD Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil El anuncio de una amplia lista de aranceles sobre bienes importados a EE. UU. desde numerosos socios comerciales probablemente marcará la culminación de las políticas arancelarias de Trump. Por un lado, esto podría traer cierto alivio a los inversores una vez superado el anuncio. Sin embargo, ante posibles sorpresas negativas, no se pueden descartar movimientos correctivos significativos. Se espera una mayor volatilidad en todos los pares de divisas principales que incluyan al dólar, incluido, por supuesto, el EUR/USD. Además, este anuncio coincidirá con la aplicación de aranceles sobre vehículos y autopartes, programada para el 26 de marzo. US500 Los factores mencionados anteriormente afectarán no solo al mercado de divisas, sino también al bursátil. El aumento del proteccionismo en EE. UU. tendrá un impacto particular en las empresas con operaciones globales, es decir, aquellas incluidas en índices como el US100 o el US500. Además del tema arancelario, el mercado recibirá una importante dosis de datos macroeconómicos. El 2 de abril se publicará el informe ADP, y el día anterior se conocerán los datos PMI e ISM del sector manufacturero estadounidense. El jueves 3 de abril se difundirán los datos ISM y PMI del sector servicios, y el viernes se publicará el informe más relevante: el NFP. Con tal cantidad de nueva información, definitivamente valdrá la pena observar el índice US500 en busca de oportunidades para abrir posiciones. Oro En medio de crecientes tensiones geopolíticas y comerciales, el oro registró un interés excepcional durante el primer trimestre del año. En solo tres meses, el metal precioso acumuló un alza superior al 17 %. Es posible que los nuevos aranceles vuelvan a encender las tensiones internacionales con EE. UU. y alimenten la incertidumbre. Por otro lado, podría ocurrir que el anuncio del 2 de abril marque el punto culminante de la política arancelaria de Trump, y que el siguiente paso sea negociar mejores condiciones de cooperación comercial. Sea cual sea el escenario, hay algo claro: estamos por comenzar otra semana cargada de expectativas y volatilidad.

