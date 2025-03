Trump anuncia acuerdo inminente entre EE. UU. y Ucrania sobre minerales, explora propiedad de planta de energía

El presidente Donald Trump anunció el lunes que Estados Unidos y Ucrania están a punto de firmar un acuerdo de reparto de ingresos sobre minerales críticos ucranianos, lo que señala un fortalecimiento de los lazos económicos en medio de una estrategia arancelaria más amplia. Avanzan los Acuerdos con Ucrania Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil "Esperamos firmar este acuerdo muy pronto", dijo Trump a periodistas durante una reunión de gabinete. La administración también está explorando la propiedad estadounidense de plantas de energía ucranianas, lo que representaría una expansión significativa de los intereses empresariales estadounidenses en la infraestructura del país. Estos desarrollos se producen mientras los minerales críticos se han vuelto cada vez más importantes en la política comercial de EE. UU. Evolución de la Estrategia Arancelaria Las conversaciones con Ucrania se desarrollan mientras Trump amenaza con un arancel del 25 % a los países que compren petróleo y gas a Venezuela, medida que entraría en vigor el 2 de abril, denominada "Día de la Liberación". La Casa Blanca está afinando su enfoque sobre los aranceles, centrándose en aproximadamente el 15 % de los países con desequilibrios comerciales persistentes, a los que el Secretario del Tesoro, Scott Bessent, llama los "dirty 15". EUR/USD (Intervalo Diario)

EUR/USD continúa su tendencia bajista con resistencia potencial en el nivel de retroceso de Fibonacci del 23.6 %. Fuente: xStation

