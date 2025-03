Trump anuncia nuevos aranceles contra Europa

Débil sesión ayer en Estados Unidos, durante la cual el Nasdaq 100 y el S&P 500 borraron su impulso de apertura al conocerse el anuncio de Trump de imponer nuevos aranceles del 25% a México, Canadá y Europa. Nvidia informó de resultados por encima de las expectativas, pero espera que el crecimiento de los ingresos trimestrales se desacelere en el trimestre actual, mientras que el pronóstico de margen bruto fue decepcionante. La compañía estima un margen bruto (no GAAP) en el rango del 70,5%-71,5%, en comparación con el 72,1% esperado, con una tasa impositiva efectiva de alrededor del 17%. Nvidia espera que los ingresos en el primer trimestre calendario de 2025 sean de alrededor de 43 mil millones de dólares, en comparación con la estimación de consenso de 42,3 mil millones de dólares. Esto representa un aumento del 9,4% en comparación con el trimestre anterior y un crecimiento interanual del 65,4%. A continuación, se muestran los resultados publicados para el cuarto trimestre de 2024 (cuarto trimestre fiscal de 2025): Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Ingresos : 39,3 mil millones de $ frente a los 38,1 mil millones esperados de $ (+12% en comparación con el Q3, +78% interanual); ingresos anuales récord de 130,5 mil millones de $, lo que refleja un aumento interanual del 114%.

BPA ajustado : 0,89$ frente a los 0,84-0,85$ esperados; el BPA GAAP para el año fue de 2,94$, lo que refleja un aumento interanual del 147%.

Ingresos del centro de datos: 35,6 mil millones de $ frente a los 34,09 mil millones $ esperados (+16% en comparación con el Q3, +93% interanual). Entre las materias primas agrícolas, la soja ha subido un 0,5%, mientras que los futuros del trigo han bajado un 0,6%. El barril de petróleo West Texas se mantiene en torno a los 69 dólares por barril. Por su parte, el gas natural ha bajado ligeramente, cotizando cerca de los 4 dólares por MMBtu. El sentimiento de las criptomonedas sigue siendo débil, aunque el Bitcoin ha conseguido recuperar parte de las caídas de ayer, pasando de 83.000 dólares a alrededor de 86.000 dólares. Solana ha subido un 5%.

