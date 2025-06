Trump da por cerrado el acuerdo comercial con China 📌

Los 铆ndices burs谩tiles intentan un modesto repunte antes de la apertura del mercado estadounidense, con el Nasdaq 100 subiendo un 0,05%, hasta los 21.900 puntos, despu茅s de que Donald Trump publicara en Truth Social que el acuerdo comercial entre Estados Unidos y China est谩 "cerrado", a la espera de su aprobaci贸n final y la del presidente Xi. Seg煤n Trump, China suministrar谩 por adelantado todos los imanes y otros materiales de tierras raras necesarios, Estados Unidos admitir谩 a estudiantes chinos en sus universidades y la balanza arancelaria se inclinar谩 un 55% a favor de Estados Unidos frente al 10% a favor de China. Estos avances, seg煤n 茅l, dejan las relaciones bilaterales en "excelentes". Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formaci贸n Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Cotizaci贸n del Nasdaq 100 Fuente : Xstation5

