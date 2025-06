ETFs de petróleo: ¿cómo invertir ante la subida del crudo?

El petróleo sigue subiendo imparable impulsado por el conflicto de Oriente Medio. Actualmente, el precio del petróleo brent se negocia en torno a los 77,6 dólares, un 12% más que el día previo a la escalada de tensiones el 12 de este mes. No obstante, aún se queda un 5,33% por debajo de sus máximos de este año, cuando alcanzó los 82 dólares en enero. ¿Qué está impulsando al petróleo? El impacto de la escalada del conflicto en Oriente Medio en el precio del petróleo puede desgranarse en tres factores clave que están afectando a la cotización del crudo: las relaciones geopolíticas, las expectativas del mercado y el riesgo de suministro. El conflicto entre Israel e Irán está elevando el precio internacional del petróleo Brent al alza, impulsado principalmente por temores geopolíticos más que por un desajuste inmediato en la oferta y la demanda. Si bien el riesgo de una interrupción en el suministro sigue siendo el principal foco de atención para la economía global, los fundamentos actuales del mercado petrolero no reflejan una situación de tensión en estos términos. Por ahora, no se contempla como posible una escalada significativa en los ataques ni un ataque directo a infraestructuras clave en el Golfo o el cierre del estrecho de Ormuz, lo que ha contribuido a contener el precio. En este contexto, los movimientos de precios del petróleo responden más a la percepción de riesgo que a una disrupción tangible del suministro. En este contexto, se asume una prima de riesgo en los precios del petróleo por la incertidumbre geopolítica. El escenario más determinante ahora mismo sería el posible cierre del Estrecho de Ormuz, que reduciría el comercio del petróleo en un 15% y podría aumentar el precio del barril por encima de los 100 dólares afectando al equilibrio de la oferta y la demanda. No obstante, este escenario se contempla como poco probable debido a los inconvenientes que le supondría a Irán a la hora de exportar petróleo a China, su principal socio. Además, el cierre del estrecho desencadenaría una reacción inmediata de Estados Unidos, una situación que escalaría el conflicto a puntos inimaginables. ETF del petróleo para aprovechar las subidas Una manera de aprovechar las subidas del precio del petróleo es mediante ETFs o fondos cotizados que replican directamente su evolución. Otra opción sería invertir en ETFs temáticos relacionados con la energía o en compañías del sector, aunque en estos casos la exposición al precio del crudo no sería tan directa. En XTB contamos con diferentes ETFs que replican el movimiento de esta materia prima en sus diferentes formas. Por ejemplo, el fondo WisdomTree WTI Crude Oil (OD7F.DE) tiene como objetivo replicar el índice Bloomberg WTI Crude Oil Multi-Tenor, el cual sigue la evolución del precio de los contratos de futuros sobre el crudo WTI. Por otro lado, el fondo WisdomTree Brent Crude Oil (CRUD.UK) tiene como objetivo replicar el índice Bloomberg Brent Crude, el cual sigue la evolución del precio de los contratos de futuros sobre el crudo Brent. Por otro lado, en relación con las compañías encargadas de la producción y comercialización de estas materias primas podemos encontrar diferentes opciones en XTB. El iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (IOGP.UK) busca replicar el índice S&P Commodity Producers Oil & Gas Exploration & Production, el cual sigue a las mayores empresas cotizadas a nivel global dedicadas a la exploración y producción de petróleo y gas. Este ETF es el único que sigue dicho índice y lo hace mediante réplica física completa, es decir, invirtiendo directamente en todos los valores que lo componen. Los dividendos generados por las compañías del índice son acumulados y reinvertidos en el fondo. También, el iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF alemán, (SXEPEX.DE) tiene como objetivo replicar el índice STOXX Europe 600 Oil & Gas, que representa el comportamiento del sector europeo del petróleo y gas. Además, este ETF es el único que sigue dicho índice y lo hace mediante réplica física completa, invirtiendo en la totalidad de los valores que lo componen. Los dividendos generados se distribuyen entre los inversores, al menos una vez al año. Finalmente, si lo que se busca es la inversión en el petróleo mundial, también existen opciones. El iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (WENS.NL) tiene como objetivo replicar el índice MSCI World Energy, que agrupa a las empresas del sector energético en los mercados desarrollados a nivel mundial, según la clasificación GICS. Este ETF es el más económico que sigue dicho índice, con un TER (ratio de gastos totales) de sólo 0,18 % anual. Utiliza una réplica física completa, invirtiendo directamente en todos los componentes del índice. Los dividendos generados se distribuyen entre los inversores con una periodicidad semestral. ¿Cómo invertir en petróleo? En XTB contamos con varios instrumentos con los que podrás invertir en petróleo de forma directa e indirecta. Dentro de nuestra oferta de ETFs, disponemos de varios títulos que replican el comportamiento del petróleo como el OD7F.DE (euro) o el CRUD.UK (dólares). Además podemos invertir en ETFs que repliquen el comportamiento de las empresas dedicadas a sectores como la producción o exploración de petróleo y gas. Entre ellos podrían destacar el SXEPEX.DE de compañías europeas o IOGP.UK principalmente de empresas americanas. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

