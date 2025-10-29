ÚLTIMA HORA: El Banco de Canadá recorta la tasa en 25 pb ✂️

- El Banco de Canadá (BoC) redujo su tasa de interés clave del 2,25 % al 2 %.
- La decisión estaba ampliamente anticipada por el mercado.
- El Banco de Canadá (BoC) redujo su tasa de interés clave del 2,25 % al 2 %.
- La decisión estaba ampliamente anticipada por el mercado.
Canadá – Decisión de política monetaria del BoC para octubre:
- Actual: 2,25 % | Previsión: 2,25 % | Anterior: 2,50 %
El USDCAD amplió sus pérdidas intradía hasta un 0,2 %, ya que el recorte estaba descontado por los operadores ante la debilidad persistente en el mercado laboral. En su comunicado, el Banco de Canadá indicó que podría mantener las tasas sin cambios durante un periodo prolongado con el fin de apoyar la recuperación de la actividad económica.
El gobernador Tiff Macklem advirtió que los riesgos relacionados con aranceles ya están impactando en la economía real, principalmente a través de un menor ritmo de inversión empresarial y la caída de exportaciones, lo que se traduce en una reducción de la demanda laboral.
El banco central espera que esta capacidad ociosa persista hasta 2027. Macklem también sugirió que el margen de acción del BoC frente a estos shocks arancelarios es limitado y que no es posible retornar a la trayectoria económica previa a los aranceles.
Esto se refleja en las revisiones a la baja de las previsiones de crecimiento del PIB:
-
1,2 % en 2025
-
1,1 % en 2026
Así como en la inflación:
-
2 % en 2025
-
2,1 % en 2026
Fuente: xStation5
_________
¿Quieres operar decisiones de bancos centrales como esta en tiempo real?
👉 Abre tu cuenta real con XTB y accede al mercado de divisas y más con análisis y herramientas profesionales.
Miembros de la Reserva Federal comentan sobre la economía estadounidense 🗽
⏬El par EUR/USD alcanza su nivel más bajo en 3 meses
Inflación preliminar en la Eurozona en línea con lo esperado
Informe de inflación preliminar en Francia
"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "