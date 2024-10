ÚLTIMA HORA: El BCE recorta la tasa de depósito como se esperaba 🏛️

Como se esperaba, el Banco Central Europeo decidió recortar la tasa de depósito clave en 25 puntos básicos hasta el 3,5%. Poco después de la publicación, el euro ganó valor frente al dólar estadounidense. Los inversores se centrarán ahora en la rueda de prensa prevista para hoy con la presidenta Lagarde, que comentará la decisión de los banqueros y dará pistas sobre los planes futuros para la política monetaria en curso en la eurozona. Zona euro - Decisión del BCE. Tipo de depósito: Actual: 3,5%. Esperado: 3,5% Anteriormente: 3,75% Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Comentario de la decisión del BCE: El BCE seguirá aplicando un enfoque basado en los datos y reunión por reunión para determinar el nivel y la duración adecuados.

El BCE no se compromete de antemano con una trayectoria de tipos concreta.

Los datos de inflación recientes han sido en líneas generales los esperados, y las últimas proyecciones del personal del BCE confirman las previsiones de inflación anteriores.

El BCE recorta las previsiones de crecimiento para todos los años hasta 2026

Se espera que la inflación vuelva a aumentar en la última parte de este año.

El personal proyecta que la economía crecerá un 0,8% en 2024, subiendo al 1,3% en 2025 y al 1,5% en 2026.

El personal prevé que la inflación general promedie el 2,5% en 2024, el 2,2% en 2025 y el 1,9% en 2026, como en las proyecciones de junio. El euro subió valor frente al dólar estadounidense poco después de la decisión del BCE. Fuente: xStation Fuente: XTB

