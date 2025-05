ÚLTIMA HORA: El EUR/USD sube tras la segunda lectura del PIB de EE. UU. 📌

Empleo: Solicitudes iniciales de subsidio por desempleo:

Actual: 240K | Previsi贸n: 229K | Anterior: 226K

Solicitudes continuas:

Actual: 1.919K | Previsi贸n: 1.890K | Anterior: 1.893K

Media m贸vil de 4 semanas:

Actual: 230.750 | Anterior: 231.000 Producto Interno Bruto (1T 2025): PIB (trimestral, tasa anualizada):

Actual: -0,2鈥% | Previsi贸n: -0,3鈥% | Anterior: 2,4鈥%

Ventas finales del PIB:

Actual: -2,9鈥% | Previsi贸n: -2,5鈥% | Anterior: 3,3鈥%

脥ndice de precios del PIB:

Actual: 3,7鈥% | Previsi贸n: 3,7鈥% | Anterior: 2,3鈥%

Gasto real del consumidor:

Actual: 1,2鈥% | Previsi贸n: 1,8鈥% | Anterior: 4,0鈥%

Precios PCE:

Actual: 3,6鈥% | Previsi贸n: 3,6鈥% | Anterior: 2,4鈥%

Precios PCE subyacente:

Actual: 3,4鈥% | Previsi贸n: 3,5鈥% | Anterior: 2,6鈥%

Ganancias semanales promedio (YoY):

Anterior: 5,4鈥% An谩lisis econ贸mico La actividad econ贸mica de EE. UU. mostr贸 una desaceleraci贸n en el primer trimestre de 2025, con una contracci贸n del PIB real del 0,2鈥% anualizado, tras un crecimiento del 2,4鈥% en el cuarto trimestre de 2024. Esta ca铆da se explica por un aumento de las importaciones y una disminuci贸n del gasto p煤blico, factores que contrarrestaron el avance en la inversi贸n privada, el consumo y las exportaciones. El dato fue revisado al alza frente a la estimaci贸n preliminar, gracias a una mejora en la inversi贸n. La demanda interna privada se mantuvo s贸lida, con las ventas finales a compradores privados nacionales creciendo un 2,5鈥%. Sin embargo, las presiones inflacionarias persisten: el 铆ndice de precios de las compras internas brutas subi贸 3,3鈥% y el PCE subyacente 3,4鈥%. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formaci贸n Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Tambi茅n se observ贸 una ca铆da del 0,2鈥% en el ingreso nacional bruto real, y los beneficios empresariales se redujeron en 118.000 millones de d贸lares, revirtiendo el fuerte repunte del trimestre anterior. Impacto en el mercado El EUR/USD registra una apreciaci贸n tras la publicaci贸n, impulsado por se帽ales de debilitamiento del crecimiento en EE. UU., lo que podr铆a moderar las expectativas de nuevas subidas de tipos por parte de la Reserva Federal. Aunque la inflaci贸n se mantiene elevada, el estancamiento del consumo y la ca铆da de los beneficios empresariales podr铆an pesar en la pol铆tica monetaria en los pr贸ximos meses. 聽 聽 ____________ 馃搱聽隆脷nete a nuestro grupo exclusivo para Traders!聽Noticias y an谩lisis en tiempo real en tu WhatsApp.聽Acceda aqu铆:聽 聽

