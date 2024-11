ÚLTIMA HORA: El EURUSD sube tras los datos del PCE 📌

Estados Unidos - Datos de inflaci贸n de septiembre: 脥ndice de precios PCE : real 0,2 % intermensual; pron贸stico 0,2 % intermensual; anterior 0,1 % intermensual;

real 0,5 % intermensual; pron贸stico 0,4 % intermensual; anterior 0,2 % intermensual; Consumo personal real: real 0,4 % intermensual; anterior 0,1 % intermensual; 聽 En septiembre de 2024, los datos de inflaci贸n del PCE de EE. UU. mostraron se帽ales mixtas: el 铆ndice de precios del PCE general aument贸 un 0,2 % intermensual como se esperaba, mientras que el PCE b谩sico aument贸 un 0,3 % intermensual, ligeramente por encima del pron贸stico del 0,26 %. El PCE general interanual se moder贸 al 2,1 % desde el 2,2 %, mientras que el PCE b谩sico se mantuvo estable en el 2,7 %, por encima del 2,6 % proyectado. Los ingresos personales crecieron en l铆nea con las expectativas en un 0,3 % intermensual, mientras que el gasto personal mostr贸 un impulso m谩s fuerte en el 0,5 % intermensual, superando el pron贸stico del 0,4 %. El consumo personal real mostr贸 un crecimiento s贸lido en el 0,4 % intermensual, una mejora significativa con respecto al 0,1 % anterior. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil La lectura del PCE b谩sico m谩s alta de lo esperado y el s贸lido gasto de los consumidores podr铆an generar inquietudes sobre las presiones inflacionarias persistentes, lo que podr铆a complicar el camino de la Fed hacia los recortes de tasas. Sin embargo, la moderaci贸n de la cifra general interanual proporciona cierto alivio. Los mercados seguir谩n de cerca los pr贸ximos datos sobre empleo y las tendencias de inflaci贸n para obtener m谩s claridad sobre la trayectoria de la pol铆tica monetaria de la Reserva Federal. La combinaci贸n de un gasto s贸lido y una inflaci贸n subyacente estable podr铆a llevar a una estrategia m谩s cautelosa en las consideraciones de la Reserva Federal sobre el recorte de tasas. El EURUSD mostr贸 un movimiento al alza del 0,1% despu茅s de los datos de las solicitudes de subsidio por desempleo y del PCE en EE. UU. Fuente: xStation 5

