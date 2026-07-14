ÚLTIMA HORA: El IPC de EE. UU. se sitúa muy por debajo de lo esperado 📈 El EUR/USD sube

El IPC de Estados Unidos de junio se situó en el 3,5% interanual, frente al 3,8% esperado y al 4,2% registrado en mayo. En términos mensuales, cayó un 0,4%, frente al descenso del 0,1% previsto y al aumento previo del 0,5%.

El IPC subyacente interanual se situó en el 2,6%, frente al 2,8% esperado y al 2,9% anterior. En términos mensuales, se mantuvo sin cambios, frente al aumento del 0,2% esperado y al 0,2% registrado anteriormente.