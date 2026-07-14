  
10:00 · 14 de julio de 2026

ÚLTIMA HORA: El IPC de EE. UU. se sitúa muy por debajo de lo esperado 📈 El EUR/USD sube

Conclusiones clave
Conclusiones clave
  • El IPC de Estados Unidos se situó muy por debajo de lo esperado, tanto en su variación interanual como mensual.
  • El IPC mensual cayó un 0,4%, frente al descenso del 0,1% esperado.
  • El EUR/USD sube hasta un máximo de 11 días, en 1,146.

El IPC de Estados Unidos de junio se situó en el 3,5% interanual, frente al 3,8% esperado y al 4,2% registrado en mayo. En términos mensuales, cayó un 0,4%, frente al descenso del 0,1% previsto y al aumento previo del 0,5%.

El IPC subyacente interanual se situó en el 2,6%, frente al 2,8% esperado y al 2,9% anterior. En términos mensuales, se mantuvo sin cambios, frente al aumento del 0,2% esperado y al 0,2% registrado anteriormente.

El EUR/USD sube con fuerza tras la publicación del informe y alcanza su nivel más alto desde comienzos de julio. Al mismo tiempo, el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a dos años cae 10 puntos básicos, hasta el 4,18%, ya que los mercados no consideran un repunte de la inflación como escenario base para el resto del año.

EURUDS (H1)

Como podemos observar, el EUR/USD supera tanto la EMA de 50 periodos como la EMA de 200 periodos, lo que señala un cambio en la tendencia de corto plazo.

 

Fuente: xStation5

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