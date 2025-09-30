Leer más

ÚLTIMA HORA: El IPC preliminar de Alemania supera las expectativas. El EUR/USD reacciona

09:05 30 de septiembre de 2025

El informe preliminar del IPC de Alemania correspondiente a septiembre se publicó por encima de lo previsto:

  • IPC (interanual): +2,4 % frente al +2,3 % esperado y +2,2 % anterior

  • IPCA (HICP, interanual): +2,4 % frente al +2,2 % esperado y +2,1 % anterior

El EUR/USD registra movimientos inmediatos tras la publicación, reflejando una reacción del mercado ante la posibilidad de un tono más restrictivo por parte del BCE.

Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente

Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "

Compartir:
Volver

Análisis de mercado

01.10.2025
23:12

Colombia suspende crédito del FMI y mantiene tasa: impacto económico

El mercado colombiano centra su atención este martes en la publicación de la balanza comercial, dato clave que podría influir en el...

 20:23

Wall Street cerca de máximos históricos pese al cierre del gobierno

Wall Street rebota tras la sesión asiática en medio del riesgo de cierre en EE. UU. Los futuros en Wall Street revirtieron por completo...

 19:21

Dólar hoy: el peso mexicano inicia octubre con debilidad manufacturera y presión externa

El peso mexicano inició octubre con movimientos moderados, mientras el dólar avanza cerca de 0,2% en la sesión intradía, operando...
Más noticias

Únete a más de 1.700.000 de clientes del grupo XTB en todo el mundo

Comienza a invertir Descarga la app Descarga la app
Los instrumentos financieros que ofrecemos, especialmente los Contratos por Diferencia ("CFD"), pueden ser muy riesgosos.
Las acciones fraccionadas (AF) son un derecho fiduciario adquirido de XTB sobre partes fraccionadas de acciones y ETF. Las AF no son un instrumento financiero separado. Los derechos corporativos limitados están asociados con AF.
El Forex y los CFDs son productos de riesgo