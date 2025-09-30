ÚLTIMA HORA: El IPC preliminar de Alemania supera las expectativas. El EUR/USD reacciona

El informe preliminar del IPC de Alemania correspondiente a septiembre se publicó por encima de lo previsto: IPC (interanual): +2,4 % frente al +2,3 % esperado y +2,2 % anterior

IPCA (HICP, interanual): +2,4 % frente al +2,2 % esperado y +2,1 % anterior El EUR/USD registra movimientos inmediatos tras la publicación, reflejando una reacción del mercado ante la posibilidad de un tono más restrictivo por parte del BCE. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "