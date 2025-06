ÚLTIMA HORA: El ISM de servicios en EE. UU. decepciona 📉 El US100 cae

El 铆ndice ISM de servicios correspondiente a mayo se public贸 por debajo de lo esperado, lo que gener贸 una reacci贸n negativa en los mercados, especialmente en el 铆ndice tecnol贸gico US100, que registra p茅rdidas tras la publicaci贸n. Datos clave 鈥 ISM de Servicios (mayo): 脥ndice principal: 49.9

(Previsi贸n: 52.0 | Anterior: 51.6)

Primera lectura por debajo de 50 desde diciembre de 2022, lo que indica contracci贸n en el sector.

Nuevos pedidos: 46.4

(Previsi贸n: 51.6 | Anterior: 52.3)

Fuerte ca铆da que apunta a una desaceleraci贸n de la demanda.

Empleo: 50.7

(Previsi贸n: 49.0 | Anterior: 49.0)

Ligera mejora, aunque marginal.

Precios pagados: 68.7

(Previsi贸n: 65.1 | Anterior: 65.1)

Presi贸n inflacionaria persistente, lo que puede preocupar a la Reserva Federal. El informe muestra una combinaci贸n adversa para el mercado: Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formaci贸n Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Contracci贸n del sector (铆ndice general < 50)

Ca铆da en los nuevos pedidos

Fuerte presi贸n inflacionaria Esto refuerza los temores sobre la evoluci贸n de la econom铆a estadounidense y complica el panorama para una pol铆tica monetaria m谩s flexible. La persistencia de precios elevados limitar铆a el margen de la Fed para implementar recortes de tasas, a pesar de signos de desaceleraci贸n en la actividad. PMIs S&P Global (lecturas finales de mayo): S&P Global Servicios: 53.7 (Previsi贸n: 52.3)

S&P Global Compuesto: 53.0 (Previsi贸n: 52.1) A diferencia del ISM, los datos de S&P muestran una expansi贸n moderada, aunque la disparidad entre ambas m茅tricas es frecuente debido a diferencias metodol贸gicas. 聽 __________ 馃搱 隆脷nete a nuestro grupo exclusivo para Traders! Noticias y an谩lisis en tiempo real en tu WhatsApp. Acceda aqu铆

"Este informe se proporciona s贸lo con fines de informaci贸n general y con fines educativos. Cualquier opini贸n, an谩lisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversi贸n o recomendaci贸n en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que act煤e sobre esta informaci贸n lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptar谩 responsabilidad por ninguna p茅rdida o da帽o, incluida, sin limitaci贸n, cualquier p茅rdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha informaci贸n. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Aseg煤rese de comprender los riesgos asociados. "