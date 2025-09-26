ÚLTIMA HORA: El PCE en línea con las expectativas, el EUR/USD se mantiene estable 📌

Estados Unidos – Datos de inflación de agosto:
Índice de Precios del Gasto en Consumo Personal Subyacente (Core PCE):
Mensual: actual 0,2 %; previsión 0,2 %; anterior 0,2 %
Interanual: actual 2,9 %; previsión 2,9 %; anterior 2,9 %
Índice de Precios del Gasto en Consumo Personal (PCE):
Interanual: actual 2,7 %; previsión 2,7 %; anterior 2,6 %
Mensual: actual 0,3 %; previsión 0,3 %; anterior 0,2 %
Ingresos personales:
Mensual: actual 0,4 %; previsión 0,3 %; anterior 0,4 %
