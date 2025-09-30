ÚLTIMA HORA: El petróleo cae a mínimos del día ante posibles aumentos masivos de producción por parte de la OPEP+

El crudo WTI cae casi un 2 % tras informarse que la OPEP+ planea aumentar la producción en 500.000 barriles diarios durante cada uno de los próximos tres meses. Aunque los precios ya se encontraban bajo presión, las pérdidas anteriores se habían recuperado parcialmente durante la jornada; sin embargo, los últimos reportes volvieron a empujar el precio hacia los 62 USD por barril. Este plan de expansión, sumado al aumento ya previsto para octubre, revertiría completamente los recortes aplicados durante la pandemia para principios de 2026.
Es fundamental que el mercado distinga entre elevar el límite oficial de producción y un aumento real en la oferta efectiva. No obstante, el consenso sigue siendo que el mercado enfrentará un exceso significativo de oferta, siempre que no se produzcan interrupciones importantes en la producción y exportación de petróleo ruso.
Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamenteHazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil
Fuente: xStation5.
"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "