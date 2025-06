ÚLTIMA HORA: El US500 sube levemente tras la llamada entre Trump y Xi 📈

Los futuros del S&P 500 (US500) registran una modesta subida del 0,2鈥%, intentando revertir las p茅rdidas previas. El repunte se produce tras la reacci贸n del mercado a los comentarios oficiales de China y Estados Unidos respecto a la llamada conjunta entre los presidentes de ambas potencias. Ambas partes acordaron organizar r谩pidamente una nueva ronda de negociaciones, lo que, junto con declaraciones conciliadoras de las embajadas, ha sido interpretado por los inversores como una se帽al relativamente positiva. Aunque el alivio diplom谩tico podr铆a ser superficial y temporal, representa un gesto de distensi贸n en las relaciones Washington鈥揚ek铆n. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formaci贸n Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Declaraciones destacadas: Donald Trump afirm贸 que, tras la conversaci贸n con Xi, el suministro estrat茅gico de tierras raras ya no deber铆a ser un problema .

Adem谩s, indic贸 que el di谩logo se centr贸 casi exclusivamente en asuntos comerciales .

Xi Jinping, por su parte, advirtió a EE. UU. contra una mayor escalada en el conflicto sobre Taiwán. Hasta el momento, no se ha definido la fecha, hora ni lugar del próximo encuentro presencial entre ambos líderes. Trump: "La llamada con Xi arrojó resultados positivos para EE. UU. y China." Fuente: xStation5

