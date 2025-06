ÚLTIMA HORA: EUR/USD sube tras datos de empleo y comercio exterior 📌

Estados Unidos 鈥 Datos publicados: Empleo 鈥 Solicitudes semanales: Solicitudes iniciales de subsidio por desempleo:

247.000

(Previsi贸n: 236.000 | Anterior: 239.000)

Dato superior al esperado, lo que sugiere un enfriamiento del mercado laboral.

Promedio m贸vil de 4 semanas:

235.000

(Anterior: 230.500)

Solicitudes continuas:

1,904 millones

(Previsi贸n: 1,910 M | Anterior: 1,907 M) Comercio exterior 鈥 abril: Balanza comercial:

-61.60 mil millones USD

(Previsi贸n: -67.60 mil millones | Anterior: -138.30 mil millones)

D茅ficit comercial menor de lo esperado, impulsado por ca铆das tanto en exportaciones como importaciones.

Exportaciones:

289.40 mil millones USD

(Anterior: 278.50 mil millones)

Importaciones:

351.00 mil millones USD

(Anterior: 419.00 mil millones) Comentario: Los datos presentan un panorama mixto: Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formaci贸n Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Por el lado laboral , es el segundo informe esta semana que indica un debilitamiento del mercado de trabajo en EE.鈥疷U., lo que incrementa las expectativas de una pol铆tica monetaria m谩s flexible por parte de la Fed.

En cuanto al comercio exterior, la reducci贸n del d茅ficit es positiva, aunque est谩 relacionada con una ca铆da en las importaciones, lo que tambi茅n podr铆a reflejar una menor demanda interna. La reacci贸n positiva del EUR/USD parece estar motivada principalmente por las solicitudes semanales de desempleo superiores a lo previsto, lo que presiona al d贸lar a la baja. 聽 聽 ________ 聽 馃搱 隆脷nete a nuestro grupo exclusivo para Traders! Noticias y an谩lisis en tiempo real en tu WhatsApp. Acceda aqu铆

