ÚLTIMA HORA: EUR-USD sube tras los datos del IPP 🧭

Estados Unidos - Datos de inflaci贸n de septiembre: IPP: real 1,8 % interanual; pron贸stico 1,6 % interanual; anterior 1,7 %

IPP subyacente: real 2,8 % interanual; pron贸stico 2,6 % interanual; anterior 2,4 %

IPP: real 0,0 % intermensual; pron贸stico 0,1 % intermensual; anterior 0,2 %

IPP subyacente: real 0,2 % intermensual; pron贸stico 0,2 % intermensual; anterior 0,3 % El 铆ndice de precios al productor (IPP) de EE. UU. se mantuvo estable en 0,0 % intermensual en septiembre, por debajo del pron贸stico de 0,1 % y del 0,2 % del mes anterior. El IPP interanual aument贸 1,8 %, superando las expectativas de 1,6 %, mientras que el IPP subyacente aument贸 0,2 % intermensual y 2,8 % interanual. Estos datos sugieren una desaceleraci贸n en los aumentos de los precios al productor, lo que podr铆a conducir potencialmente a una inflaci贸n de los precios al consumidor m谩s lenta e influir en las decisiones de pol铆tica monetaria de la Reserva Federal. El IPP m谩s bajo de lo esperado podr铆a interpretarse como bajista para el d贸lar estadounidense y podr铆a reducir la probabilidad de aumentos agresivos de las tasas de inter茅s. Sin embargo, este dato debe considerarse junto con otros indicadores econ贸micos para evaluar la salud general de la econom铆a estadounidense. Actualmente, existe un 87,9% de probabilidad de un recorte de tasas de 25 puntos b谩sicos, frente al 83,3% de ayer. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil El EUR-USD ha revertido los beneficios despu茅s de la publicaci贸n de los datos y ahora cotiza un 0,1% a la baja. Ha superado el 38,2% de Fibonacci y se est谩 acercando a la resistencia en el nivel de retroceso de Fibonacci del 23,6%. Si se rompe, podr铆a producirse una nueva prueba de los m铆nimos de ayer. 聽 Fuente: xStation5.

"Este informe se proporciona s贸lo con fines de informaci贸n general y con fines educativos. Cualquier opini贸n, an谩lisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversi贸n o recomendaci贸n en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que act煤e sobre esta informaci贸n lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptar谩 responsabilidad por ninguna p茅rdida o da帽o, incluida, sin limitaci贸n, cualquier p茅rdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha informaci贸n. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Aseg煤rese de comprender los riesgos asociados. "