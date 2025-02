ÚLTIMA HORA: EURUSD sube tras los datos del PMI de EE. UU. 📌

Estados Unidos - Datos del PMI de febrero: PMI compuesto global del S&P: real 50,4; anterior 52,7;

PMI de servicios global del S&P: real 49,7; pron贸stico 53,0; anterior 52,9;

PMI manufacturero global del S&P: real 51,6; pron贸stico 51,3; anterior 51,2; El PMI preliminar de EE. UU. disminuy贸 inesperadamente. En la primera reacci贸n tras la publicaci贸n, observamos un crecimiento en el par EURUSD. Los datos indican, por un lado, un peor sentimiento en el sector servicios y, por otro, una mejora del sentimiento en la industria. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil El sector servicios de EE. UU. se ha desplomado a su nivel m谩s bajo desde principios de 2023, lo que indica una creciente incertidumbre, un estancamiento de la actividad empresarial y un aumento de los precios. El optimismo se ha desvanecido desde sus m谩ximos de casi tres a帽os, y las empresas han expresado su preocupaci贸n por las pol铆ticas gubernamentales, los aranceles y los riesgos geopol铆ticos. Las ventas se est谩n viendo afectadas por la incertidumbre pol铆tica y, si bien la inflaci贸n sigue siendo moderada, los m谩rgenes del sector de servicios est谩n bajo presi贸n. Los costos de fabricaci贸n est谩n aumentando debido a los aranceles, lo que podr铆a impulsar la inflaci贸n o reducir a煤n m谩s las ganancias corporativas. Las proyecciones de crecimiento econ贸mico se han desacelerado dr谩sticamente de m谩s del 2% el a帽o pasado a solo el 0,6% en febrero, lo que contribuye a un d贸lar estadounidense m谩s d茅bil.

