ÚLTIMA HORA: Índice de Dallas para agosto más alto de lo esperado📌

Estados Unidos - Índice de actividad manufacturera de la Reserva Federal de Dallas para agosto: actual -9,0 frente a lo esperado; - 10,3; anterior -9,7; El índice sigue en territorio negativo, lo que muestra territorio de contracción. La actividad manufacturera de Texas mostró una ligera disminución en septiembre, según la Encuesta de perspectivas manufactureras de Texas. El índice de producción cayó a -3,2, lo que indica una modesta disminución de la producción. Si bien la mayoría de las medidas de la actividad manufacturera fueron negativas, los indicadores del mercado laboral sugirieron cierto crecimiento del empleo. Las presiones de precios y salarios se mantuvieron moderadas y las expectativas para la actividad manufacturera futura fueron positivas. El índice de producción cayó a -3,2, lo que indica una ligera disminución de la producción a partir de agosto.

Las medidas del mercado laboral mostraron cierto crecimiento del empleo, y el índice de empleo aumentó a 2,9.

Las expectativas futuras siguen siendo sólidas, y el índice de producción futura alcanzó su nivel más alto desde principios de 2022 en 35,2.

