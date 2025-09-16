ÚLTIMA HORA: Índice NAHB de EE. UU. ligeramente a la baja 📉 Inventarios empresariales en línea con lo esperado

Índice NAHB del mercado de vivienda (septiembre): 32 ( vs 33 esperado; previo 32 )

Inventarios empresariales (m/m): +0,2% (vs +0,2% esperado; previo +0,2%)



El dato de confianza de constructores NAHB muestra una ligera debilidad, reflejando las dificultades persistentes del sector inmobiliario frente a los altos costes hipotecarios y a la demanda contenida. Esto podría interpretarse como un factor dovish marginal para la Fed, ya que señala fragilidad en un sector sensible a las tasas de interés.

En contraste, los inventarios empresariales cumplen con lo previsto, lo que indica estabilidad en los flujos de producción y almacenamiento sin señales adicionales de tensión inflacionaria.

_______

📈 ¡Únete a nuestro canal exclusivo para Traders! Noticias y análisis en tiempo real en tu WhatsApp: Acceda aquí.