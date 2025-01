ÚLTIMA HORA: La Fed mantiene las tasas sin cambios 🗽S&P 500 cae un 0,6%

La Reserva Federal de Estados Unidos decidi贸 mantener las tasas de inter茅s sin cambios en enero en el 4,5%, en l铆nea con las expectativas. La declaraci贸n de la Fed no incluye palabras que digan que la inflaci贸n hab铆a avanzado hacia el objetivo del 2%, como hab铆a sucedido en la declaraci贸n de diciembre. Los inversores pueden verlo como un creciente "riesgo inflacionario" que se aproxima entre los miembros de la Reserva Federal. Justo despu茅s de la decisi贸n, el US500 estaba cayendo casi un 0,6%. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil La actividad econ贸mica ha seguido expandi茅ndose a un ritmo s贸lido.

La tasa de desempleo se ha estabilizado en un nivel bajo y las condiciones del mercado laboral siguen siendo s贸lidas; reemplazando la referencia en la declaraci贸n anterior a que las condiciones se han aliviado.

Los riesgos para alcanzar los objetivos de empleo e inflaci贸n est谩n aproximadamente equilibrados.

El deterioro del balance continuar谩 al ritmo anterior.

La votaci贸n a favor de la pol铆tica fue un谩nime.

La Fed est谩 atenta a los riesgos para ambos lados de su doble mandato. Fuente: xStation5

