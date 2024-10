ÚLTIMA HORA: Las acciones de ASML caen tras unas reservas del tercer trimestre peores de lo esperado 🚨

Justo antes del final de la sesi贸n europea, ASML anunci贸 sus resultados. Las acciones de la compa帽铆a cayeron casi un 11% despu茅s de que los pedidos de la compa帽铆a estuvieran muy por debajo de las expectativas, a pesar de que otras m茅tricas de beneficios no fueron tan malas. Adem谩s, la compa帽铆a redujo su previsi贸n para 2025. Adem谩s, la compa帽铆a redujo su previsi贸n para 2025. Nvidia (NVDA.US) cae un 6% en respuesta a los resultados mientras Wall Street borra los beneficios iniciales. RESULTADOS DEL TERCER TRIMESTRE Reservas 2.630 millones de euros, -53 % intertrimestral, estimaci贸n 5.390 millones de euros

Ventas netas 7.470 millones de euros, +20 % intertrimestral, estimaci贸n 7.170 millones de euros

Margen bruto 50,8 % frente al 51,5 % intertrimestral, estimaci贸n 50,7 %

Beneficio neto 2.080 millones de euros, +32 % intertrimestral, estimaci贸n 1.910 millones de euros

Efectivo y otros 4.990 millones de euros, -0,7 % intertrimestral, estimaci贸n 4.860 millones de euros PREVISI脫N PARA EL CUARTO TRIMESTRE Ventas netas de 8.800 a 9.200 millones de euros, estimaci贸n 8.950 millones de euros

Margen bruto del 49 % al 50 %, estimaci贸n 50,5 % PREVISI脫N PARA EL A脩O Ventas netas de 28.000 millones de euros, estimaci贸n 27.710 millones de euros A脩O 2025 PREVISI脫N Prev茅 un margen bruto del 51% al 53%, previ贸 entre el 54% y el 56%, estima un 53,9%

