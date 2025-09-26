ÚLTIMA HORA: Las expectativas de inflación en Michigan se moderan ligeramente 📌

Estados Unidos – Informe de inflación de la Universidad de Michigan correspondiente a septiembre:
-
Condiciones actuales de Michigan: actual 60,4; previsión 61,2; anterior 61,7;
-
Sentimiento del consumidor de Michigan: actual 55,1; previsión 55,4; anterior 58,2;
-
Expectativas del consumidor de Michigan: actual 51,7; previsión 51,8; anterior 55,9;
-
Expectativas de inflación a 5 años (Michigan): actual 3,7 %; previsión 3,9 %; anterior 3,5 %;
-
Expectativas de inflación a 1 año (Michigan): actual 4,7 %; previsión 4,8 %; anterior 4,8 %;
"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "