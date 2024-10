ÚLTIMA HORA: Las solicitudes de subsidio por desempleo en EE. UU. son menores a lo esperado

Las solicitudes de subsidio por desempleo en EE. UU. fueron de 227 000 frente a las 242 000 esperadas y las 241 000 anteriores, cifra revisada a 242 000 Las solicitudes de subsidio por desempleo continuado fueron de 1,897 millones frente a las 1,875 millones esperadas y las 1,867 millones anteriores, cifra revisada a 1,897 millones El Departamento de Trabajo de Estados Unidos informó de una disminución de las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo hasta las 227.000, cifra inferior a las 243.000 previstas y a las 242.000 de la semana anterior, lo que indica un fortalecimiento del mercado laboral. Esta disminución sugiere menos despidos y podría impulsar el gasto de los consumidores, lo que tendría un impacto positivo en la economía estadounidense. Los inversores seguirán de cerca las futuras solicitudes para evaluar la sostenibilidad de esta tendencia y sus posibles efectos sobre el dólar estadounidense. El EUR-USD ha reaccionado moderadamente a los datos. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Tras la publicación de los últimos datos, se produjo un ligero fortalecimiento del dólar estadounidense, lo que provocó una reacción moderada en el par EUR-USD. Sin embargo, después de un breve retroceso, los índices estadounidenses ya han reanudado su tendencia alcista, lo que demuestra resiliencia en el mercado en general. Fuente: xStation5

