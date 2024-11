ÚLTIMA HORA: Los datos del NFP de EE. UU. son inferiores a las expectativas, el dólar cae 📌

Estados Unidos - Datos de empleo de octubre: N贸minas no agr铆colas: real 12K; pron贸stico 106K; anterior 223K; N贸minas no agr铆colas privadas: real -28K; pron贸stico 90K; anterior 192K; N贸minas manufactureras: real -46K; pron贸stico -28K; anterior -6K; N贸minas gubernamentales: real 40.0K; anterior 31.0K;

Tasa de participaci贸n: real 62.6%; pron贸stico 62.7%; anterior 62.7%;

Ganancias promedio por hora: real 0.4% intermensual; pron贸stico 0.3% intermensual; anterior 0.3% intermensual;

Tasa de desempleo: real 4.1%; pron贸stico 4.1%; anterior 4.1%;

Ganancias promedio por hora: real 4.0% interanual; pron贸stico 4.0% interanual; anterior 3.9% interanual;

Tasa de desempleo U6: real 7.7%; anterior 7,7 %;

En octubre de 2024, el mercado laboral de EE. UU. experimentó cambios mínimos, ya que el empleo total en nóminas no agrícolas aumentó en solo 12 000 puestos de trabajo, lo que dejó la tasa de desempleo sin cambios en el 4,1 %. Las ganancias de empleo continuaron en los sectores de la atención médica y el gobierno, mientras que los servicios de ayuda temporal experimentaron pérdidas de empleo y el empleo manufacturero disminuyó debido a la actividad de huelga. En particular, los huracanes Helene y Milton, que azotaron el sureste de EE. UU. y causaron graves daños y evacuaciones, pueden haber afectado las cifras de empleo y la recopilación de datos, lo que podría distorsionar las estadísticas laborales del mes. A pesar de esta advertencia adicional, la BLS también señala que no es posible cuantificar el impacto de los huracanes en los cambios en el empleo. Además, los huracanes no tuvieron un efecto notable en la tasa de desempleo. Tras la publicación de los datos, observamos una fuerte caída en el valor del dólar, que cayó un 0,35 %. Por otro lado, los índices bursátiles y las criptomonedas repuntan. El mercado ahora está incorporando en sus precios una mayor probabilidad de recortes de tasas en 2025, incluido un recorte de 25 puntos básicos en las reuniones de noviembre y diciembre. Fuente: xStation 5

