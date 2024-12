ÚLTIMA HORA: PMI e ISM por encima de las expectativas📣

Estados Unidos - Datos PMI de noviembre: PMI manufacturero de EE. UU. de S&P Global: real 49,7; pron贸stico 48,8; anterior 48,5; Estados Unidos - Datos ISM de noviembre: PMI manufacturero de ISM: real 48,4; pron贸stico 47,7; anterior 46,5;

脥ndice de nuevos pedidos manufactureros de ISM: real 50,4; anterior 47,1;

Empleo manufacturero de ISM: real 48,1; anterior 44,4;

Precios manufactureros de ISM: real 50,3; pron贸stico 56,0; anterior 54,8; La actividad manufacturera de EE. UU. mostr贸 signos de mejora en noviembre, aunque todav铆a permanece en territorio de contracci贸n. El PMI manufacturero del ISM subi贸 a 48,4, frente al 46,5 de octubre, mientras que el PMI manufacturero estadounidense del S&P Global aument贸 a 49,7, ambos superaron las previsiones pero se mantuvieron por debajo del umbral de expansi贸n de 50 puntos. Un avance positivo significativo fue que el 铆ndice de nuevos pedidos volvi贸 a la expansi贸n en 50,4 despu茅s de siete meses de contracci贸n, lo que podr铆a indicar un punto de inflexi贸n en la demanda. Las condiciones de empleo, aunque todav铆a se contrajeron en 48,1, mostraron una mejora respecto del 44,4 de octubre. Las presiones sobre los precios se moderaron y el 铆ndice de precios cay贸 a 50,3 desde 54,8, aunque sigue indicando una ligera inflaci贸n. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Los comentarios de la industria sugieren una perspectiva mixta para 2024-2025. Si bien algunos sectores como los productos de alimentos, bebidas y tabaco y los productos inform谩ticos y electr贸nicos informaron de un crecimiento, 11 industrias se mantuvieron en contracci贸n. Los fabricantes citaron los desaf铆os actuales derivados de las altas tasas hipotecarias, los impactos de la inflaci贸n en el comportamiento del consumidor y los problemas de gesti贸n de inventarios. Sin embargo, est谩n surgiendo se帽ales positivas, incluidos informes sobre el aumento de los atrasos en algunos sectores y un renovado inter茅s en la industria manufacturera estadounidense tras las elecciones. La expansi贸n econ贸mica general continu贸 por 55.潞 mes consecutivo desde la breve contracci贸n de abril de 2020, aunque la debilidad de la industria manufacturera persiste, ya que el 66 % del PIB manufacturero se contrajo en noviembre. Los datos han contribuido a la fortaleza del d贸lar estadounidense frente al euro.

