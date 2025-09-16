ÚLTIMA HORA: Producción industrial en EE. UU. más fuerte de lo esperado

-
Producción industrial (m/m, agosto): +0,1% (vs -0,1% esperado; previo -0,1%)
-
Producción manufacturera (m/m): +0,2% (vs -0,2% esperado; previo 0,0%)
-
Utilización de capacidad: 77,4% (vs 77,4% esperado; previo 77,5%)
El par EUR/USD prácticamente “ignora” los sólidos datos macro de EE. UU. (ventas minoristas y producción), avanzando cerca de un +0,4% en la jornada.
Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamenteHazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil
Fuente: xStation5
_______
📈 ¡Únete a nuestro canal exclusivo para Traders! Noticias y análisis en tiempo real en tu WhatsApp: Acceda aquí.
"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "