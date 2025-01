ÚLTIMA HORA: Solicitudes de desempleo inferiores a lo esperado; El EURUSD continúa cotizando al alza después del informe de ADP📌

Estados Unidos - Fecha de empleo: Solicitudes iniciales de desempleo: 201K actual; pronóstico 214K; 211K anterior;

Solicitudes continuas de desempleo: actuales 1.867.000; previsión de 1.870.000; anterior 1.834K;

Solicitudes de desempleo Promedio de 4 semanas: actual 213.00K; anterior 223,25K; La publicación de los datos de solicitudes iniciales de desempleo sigue siendo en gran medida insignificante para los mercados, dados los datos de ADP inferiores a lo esperado publicados 15 minutos antes. El dólar está renunciando a algunas de sus beneficios de la primera parte del día y observamos un ligero rebote en el EURUSD.



