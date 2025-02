ÚLTIMA HORA: USDIDX borra alzas luego de comentarios del asesor principal de la Casa Blanca, Hassett, sobre aranceles recíprocos 📉

El 脥ndice del D贸lar Estadounidense cay贸 despu茅s de que el asesor principal de la Casa Blanca, Hassett, afirmara que los aranceles rec铆procos siguen en desarrollo y que las conversaciones con otros pa铆ses comenzaron m谩s temprano en el d铆a. Los mercados interpretan esto como una se帽al de una pol铆tica comercial menos agresiva por parte de EE.UU.. Adem谩s, el primer ministro de Canad谩, Justin Trudeau, inform贸 que: Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil "Canad谩, si es necesario, pausar谩 su respuesta a cualquier arancel de EE.UU." Canad谩 responder谩 de manera apropiada, de forma calibrada pero con gran firmeza, independientemente de las acciones que tome EE.UU. con respecto a los aranceles. Trudeau tambi茅n advirti贸 que: "Los aranceles propuestos por EE.UU. sobre el acero y el aluminio canadienses comprometer谩n el crecimiento y la prosperidad en Estados Unidos." 聽 Fuente: xStation5

