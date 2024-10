Un inicio “tranquilo” para una semana interesante

Comenzamos una nueva semana de negociación en los mercados financieros. En este momento, las cotizaciones de futuros apuntan a una apertura de sesión al alza en Europa y Estados Unidos después del fin de semana. Los futuros basados ​​en los índices americanos suben ligeramente, destacando el Nasdaq que suma actualmente un 0,5 %, mientras que los contratos en Europa suben de manera similar, siendo el que más sube el índice francés CAC40. Los mercados asiáticos continuan su senda alcista y también avanzan, siendo protagonista el Nikkei 225, consiguiendo un avance del más del 2%. Después del fin de semana, la atención de los inversores se centra en el petróleo, el yen japonés y los índices asiáticos. El calendario macro para la sesión de hoy no contiene lecturas que puedan aumentar significativamente la volatilidad del mercado. Por este motivo, la atención de los inversores se centra en las noticias corporativas. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Calendario económico para la sesión de hoy: 09:00 - España, ventas minoristas de septiembre. Previamente: 2,3% interanual

Previamente: 2,3% interanual 14:30 - EE.UU., lectura de la FED de Dallas de octubre. Previamente: -9.

17:00 - Canadá, discurso de Macklem del BoC.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "