UnitedHealth se desploma tras revelarse investigación penal por posible fraude en Medicare

La aseguradora estadounidense UnitedHealth Group vivió una jornada crítica en los mercados, con una caída bursátil de hasta 18%, luego de que The Wall Street Journal informara que la compañía está siendo objeto de una investigación penal por parte del Departamento de Justicia de EE. UU., relacionada con posibles prácticas fraudulentas en su programa Medicare Advantage. Suma de crisis: desplome bursátil y cambio de liderazgo El reporte se suma a una semana especialmente convulsa para la empresa. El martes, UnitedHealth había anunciado de forma inesperada la remoción de su CEO Andrew Witty, reemplazado por el expresidente ejecutivo Stephen Hemsley, en un movimiento que tomó por sorpresa a los inversionistas. La firma también retiró sus previsiones para 2025, generando aún más incertidumbre. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Caída acumulada : En las últimas ocho sesiones bursátiles, las acciones de UnitedHealth han registrado pérdidas consecutivas, con una caída superior al 50% en el último mes , situándose en mínimos de cinco años.

Pérdida de valor: En solo una semana, la compañía ha visto evaporarse más de 110 mil millones de dólares en capitalización bursátil. En un comunicado oficial emitido el miércoles por la noche, UnitedHealth negó haber sido notificada por las autoridades respecto a dicha investigación y calificó la noticia como "profundamente irresponsable", afirmando que "mantiene la integridad de su programa Medicare Advantage". Antecedentes y contexto regulatorio El programa Medicare Advantage ha estado en la mira de reguladores y legisladores debido a acusaciones de sobrefacturación mediante la codificación exagerada de enfermedades, una práctica que inflaría los pagos del gobierno a las aseguradoras. Aunque UnitedHealth obtuvo en marzo un fallo favorable en una demanda civil por fraude en Medicare, el nuevo informe reaviva los temores de un riesgo jurídico más grave y prolongado. A estos problemas se suman otros frentes abiertos: Investigaciones por parte de la Federal Trade Commission y el Departamento de Justicia sobre su intento de adquirir la compañía de salud domiciliaria Amedisys Inc.

Críticas por su uso de inteligencia artificial en la evaluación de reclamaciones médicas .

Reacciones negativas por un ataque cibernético masivo a su filial Change Healthcare.

Presión del Congreso por su peso como gestor de beneficios farmacéuticos (PBM) .

Repercusiones sociales y legales por el asesinato de un exejecutivo en diciembre, que derivó en demandas de accionistas por falta de transparencia. Perspectiva del mercado Analistas de RBC señalaron que, aunque el desplome inicial del martes pudo haber descontado parte del riesgo operativo, el nuevo reporte sobre la investigación penal "reaviva el riesgo reputacional y legal", haciendo aún más incierta la recuperación de la confianza de los inversores. La trayectoria de UnitedHealth pone de relieve cómo la combinación de riesgos regulatorios, operativos y de gobernanza puede desencadenar pérdidas severas, incluso en empresas tradicionalmente sólidas del sector salud. La evolución del caso será clave para evaluar el futuro de uno de los mayores proveedores de seguros médicos de Estados Unidos. Fuente: xStation5.

