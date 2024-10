¿Unity Software finalmente superará al mercado? 🎮

Las acciones de Unity Software (U.US) subieron casi un 8% en la apertura del mercado de valores de EE. UU. después de que Morgan Stanley actualizara su postura sobre la compañía de Equal Weight a Overweight, con un precio objetivo de $ 22 (actualmente: $ 17,22, + 5,3%). La acción ha tenido un rendimiento inferior en Wall Street (80% por detrás del S&P500) y con los resultados agridulces del segundo trimestre de 2024 ya descontados, los analistas apuestan a que hay mucho margen para un repunte. "Los obstáculos en la ejecución, la rotación de la gerencia y una reestructuración importante llevaron a un importante restablecimiento de las expectativas", afirmó Matthew Cost, quien se siente "más confiado que nunca" sobre la posición estratégica y competitiva de Unity. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Después de una apertura alcista, las acciones de Unity se han enfriado, aunque se mantienen por encima de las EMA de 20 y 50 períodos. Mantener esta posición y luego desafiar la resistencia en torno a la marca de los 18 dólares podría ayudar a la empresa de software de juegos a lograr el crecimiento esperado. Fuente: xStation5 Según el último informe de beneficios, el EBITDA ha superado significativamente el consenso para el segundo trimestre de 2024 (113 millones de dólares frente a los 75-80 millones de dólares esperados, +28 % interanual). A pesar del bajo rendimiento de los ingresos (449 millones de dólares frente a los 458,3 millones de dólares esperados, -16 % interanual) y los desafíos en las relaciones con los clientes, el motor de juegos de la empresa ha mantenido su participación de mercado del 70 %.



