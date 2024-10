Update USDCLP 02.10.2024

Jornada Alcista para el Tipo de Cambio Hoy, el tipo de cambio USDCLP experimentó una jornada alcista, con un mínimo de $901,05 y un máximo de $913,25 pesos por dólar. El impulso principal provino del informe de empleo ADP en Estados Unidos, que superó las expectativas, señalando una recuperación más sólida de la economía estadounidense y disipando temores de una recesión. Este dato generó una apreciación del dólar, lo que cambió la tendencia del tipo de cambio. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Por otro lado, China continúa implementando estímulos económicos, lo que ha mantenido el precio del cobre en alza. Este panorama, sin embargo, se ve afectado por el aumento del conflicto en Medio Oriente, que se intensificó tras un ataque de Irán a Israel. Esta situación ha llevado a una mayor cautela entre los inversionistas, provocando una fuga de capitales desde activos de riesgo hacia activos refugio como el oro y el dólar. Si los datos de empleo en EE.UU. continúan siendo positivos y el conflicto en Oriente Medio genera más incertidumbre, es posible que el tipo de cambio se sitúe en un rango de $915 a $920 pesos por dólar en los próximos días. Fuente: xStation 5

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "