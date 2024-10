Update USDCLP 03.09.2024

El USDCLP Despierta con Fuerza: ¿Qué Está Impulsando al Dólar a Nuevos Máximos? El par de divisas USDCLP inició la jornada con un movimiento significativo, registrando un alza de aproximadamente un 0,6%, alcanzando un techo en los 926 pesos por dólar. Este incremento se debe a los recientes datos económicos provenientes de Estados Unidos, donde los índices PMI e ISM de la industria han decepcionado al situarse por debajo de las expectativas. Aunque el índice ISM mostró una ligera mejoría en comparación con el mes anterior, sigue sin superar la barrera de los 50 puntos, un umbral crítico que separa el crecimiento de la contracción económica. Este escenario ha generado preocupación en los mercados, ya que tres meses consecutivos por debajo de este nivel suelen ser indicativos de una recesión técnica. A pesar de ello, el mercado parece apostar por un "aterrizaje suave" para la economía norteamericana, con la esperada reducción de tasas de interés en el horizonte, lo que ha favorecido al dólar, pero ha dejado un sabor amargo en la bolsa. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Por otro lado, el cobre, conocido como el "metal rojo" y orgullo de Chile, no ha logrado escapar de su espiral descendente. Con caídas de hasta un 2.6% en las primeras horas del día, el cobre sigue atrapado en una tendencia bajista que ya lleva tres meses. Esta situación se ha visto agravada por la reciente revisión a la baja de las proyecciones de Goldman Sachs sobre el precio objetivo del cobre, lo que provocó caídas cercanas al 6% en las acciones de Freeport-McMoRan y también afectó al cobre en sí, con una caída adicional del 2.6%. En cuanto al tipo de cambio, se espera que el dólar continúe su avance. Sin embargo, para llegar a niveles más altos, deberá superar con firmeza la resistencia en los 929 pesos, un nivel que ha puesto a prueba en varias ocasiones sin éxito hasta ahora USDCLP Fuente: xStation 5

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "