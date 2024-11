Update USDCLP 04.11.2024

Peso Chileno se Fortalece en Medio de Incertidumbre Electoral en EE. UU. y Subida del Cobre El tipo de cambio entre el peso chileno y el dólar estadounidense ha bajado ligeramente este lunes, situándose en 952 pesos por dólar, frente al máximo de 962 alcanzado al cierre de la semana pasada. Esta apreciación del peso se ve respaldada principalmente por el aumento del 1,68 % en la cotización del cobre, principal producto de exportación de Chile. No obstante, persisten limitaciones en su potencial alcista debido a la recuperación aún lenta de la economía china, que es uno de los mayores consumidores de cobre a nivel mundial. Factores Clave en el Escenario Internacional La dinámica del peso chileno y los mercados emergentes en general están siendo influenciados por dos factores de gran relevancia esta semana: Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Elecciones Presidenciales en EE. UU.

Las elecciones, que se celebran mañana, han generado elevada incertidumbre en los mercados globales, especialmente en las economías emergentes. Actualmente, el candidato Donald Trump mantiene una ligera ventaja sobre Kamala Harris, lo cual ha creado inquietud entre los inversores debido a las políticas proteccionistas promovidas por Trump en el pasado. Entre las posibles repercusiones en caso de una victoria de Trump se incluyen: Mayor restricción en el comercio, afectando potencialmente a economías exportadoras como la chilena.

Aumento de la volatilidad en las divisas emergentes ante un posible enfoque aislacionista. Por otro lado, una eventual victoria de Kamala Harris podría dar un impulso a los mercados emergentes, ya que su plataforma de gobierno está asociada a políticas de comercio más abierto y cooperación internacional. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Decisiones de Tasas de Interés por la FED y el Banco de Inglaterra

El próximo jueves 7 de octubre, tanto la Reserva Federal de Estados Unidos (FED) como el Banco de Inglaterra tomarán decisiones clave sobre sus tasas de interés. La expectativa en torno a estos anuncios ha incrementado la volatilidad en los mercados financieros. Algunos puntos destacados son: Incertidumbre en el mercado de bonos del Tesoro estadounidense, cuyos movimientos anticipan cambios en la política monetaria.

Ajustes en las bolsas de valores ante la posibilidad de una subida o mantenimiento de tasas, lo que podría afectar a las expectativas de crecimiento. Perspectivas para el Peso Chileno El peso chileno se prevé que continúe oscilando en un rango estimado de entre 943 y 961 pesos por dólar en el corto plazo, condicionado por los resultados de las elecciones en Estados Unidos y la evolución de las políticas monetarias internacionales. La tendencia del cobre, influida por la demanda de China, seguirá siendo un elemento central en la fortaleza de la moneda chilena, aunque su impacto puede verse limitado si la recuperación económica china no se consolida en el mediano plazo. Este entorno de incertidumbre y volatilidad refuerza la cautela entre los inversionistas, quienes continuarán atentos a los resultados electorales y a las señales de los principales bancos centrales sobre el futuro de las tasas de interés. USDCLP Fuente: xStation 5

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "