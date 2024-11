Update USDCLP 05.11.2024

USD/CLP mantiene alza y supera los $955 impulsado por factores externos y contexto político en EE.UU. El USDCLP ha registrado una jornada predominantemente alcista, con un avance superior al 0,8%, alcanzando niveles sobre los $955. Este movimiento se da en un entorno de relativa estabilidad del dólar en los mercados internacionales y con factores locales e internacionales que afectan su evolución. Principales catalizadores del alza del USDCLP Elecciones presidenciales en Estados Unidos: La creciente posibilidad de un triunfo del candidato republicano Donald Trump está generando volatilidad en los mercados emergentes, lo que impulsa la demanda de dólares en Chile. Trump lidera en proyecciones en cuatro de seis estados clave, lo cual aumenta las probabilidades de un resultado favorable para los republicanos. Corrección en el precio del cobre: El cobre, un producto clave en la economía chilena, venía en una fase de recuperación con un alza superior al 2% impulsada por expectativas de estímulos fiscales en China. No obstante, el reciente ajuste a la baja en su cotización ha puesto presión sobre el peso chileno, lo que contribuye a la apreciación del dólar a nivel local. Lateralización del dólar en el contexto global: A pesar de la estabilidad del dólar en otros mercados internacionales, la situación local y la incertidumbre electoral estadounidense están proporcionando un impulso adicional al dólar en Chile, con un incremento en la demanda de activos refugio ante un eventual cambio en la política estadounidense. Proyecciones para el USDCLP En este contexto, el tipo de cambio USDCLP muestra señales de mantener una tendencia alcista. Los niveles clave a considerar en el corto plazo son: Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Resistencias : El par apunta hacia los niveles de $960 y $964 , que representan los máximos previos y serían alcanzables en caso de continuar la incertidumbre electoral.

: El par apunta hacia los niveles de y , que representan los máximos previos y serían alcanzables en caso de continuar la incertidumbre electoral. Soportes: Un cambio en el escenario de las elecciones, especialmente si las encuestas comienzan a favorecer al candidato demócrata, podría llevar el tipo de cambio a correcciones hacia el nivel de $953, aunque la fortaleza del dólar local dependerá en gran medida de la reacción del mercado ante las nuevas proyecciones y expectativas políticas. La evolución del USDCLP estará estrechamente ligada a los desarrollos de la campaña electoral en EE.UU., el precio del cobre y cualquier señal de intervención en los mercados de divisas en Chile. USDCLP M15 Fuente: xStation 5

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "