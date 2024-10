Update USDCLP 10.09.2024

Alta volatilidad en el tipo de cambio ante el primer debate presidencial entre Donald Trump y Kamala Harris El tipo de cambio ha registrado movimientos significativos en un entorno de alta volatilidad, impulsado por las expectativas en torno al primer debate presidencial entre Donald Trump y Kamala Harris. Tras abrir con una caída de 4 pesos en comparación con la sesión anterior, el tipo de cambio ha recuperado terreno, alcanzando nuevamente los máximos del día anterior en 950 pesos. Sin embargo, ha encontrado una resistencia psicológica en este nivel, que será clave dependiendo de cómo el debate influya en el comportamiento del dólar frente a la bolsa estadounidense. En cuanto al cobre, los recientes datos de la balanza comercial de China mostraron un superávit en las exportaciones y un déficit en las importaciones, lo que refleja una persistente debilidad en la demanda interna del gigante asiático. Esta situación ha impedido que el metal rojo recupere con fuerza su impulso alcista, contribuyendo así a la debilidad del peso chileno frente al dólar estadounidense. Durante la sesión de la tarde, los operadores estarán atentos a la intervención de Michelle Bowman, economista del Consejo de la Reserva Federal de EE.UU., que se llevará a cabo a las 13:15 horas. Bowman podría ofrecer proyecciones económicas clave para la próxima decisión de la FED sobre los tipos de interés. Aunque su enfoque suele estar centrado en el crecimiento económico y el empleo, sus declaraciones podrían confirmar un recorte de 25 puntos básicos o incluso una reducción mayor en las tasas de interés. Con este panorama, si el tipo de cambio logra superar la resistencia en los 950 pesos, el par podría dirigirse hacia un primer objetivo técnico en los 955-960 pesos. Sin embargo, si las declaraciones de Bowman y los resultados del debate presidencial favorecen a la bolsa estadounidense, es posible que el dólar experimente una corrección, con un primer objetivo hacia los 946 pesos. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Fuente: xStation 5

