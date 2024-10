Update USDCLP 11.10.2024

Tipo de cambio cierra en $924: Factores clave y proyecciones El tipo de cambio en Chile cerró el viernes 11 de octubre en 924 pesos por dólar, marcando una significativa baja durante la semana. Se espera que la próxima semana comience con el dólar manteniéndose en torno a los 920 pesos, aunque factores externos como los datos de inflación en EE.UU. y el comportamiento de los mercados internacionales podrían influir en su trayectoria. Factores que impulsan el tipo de cambio Datos de inflación en EE.UU.: El reciente informe de inflación mostró que los precios en la economía estadounidense siguen creciendo, lo que ha fortalecido al dólar a nivel global. Este fortalecimiento podría ejercer presión sobre el peso chileno, aunque su efecto depende de cómo los inversionistas perciban las decisiones futuras de la Reserva Federal (Fed) sobre las tasas de interés. Informe de la Universidad de Michigan: Aunque las expectativas de inflación en EE.UU. a 1 y 5 años aumentaron ligeramente, llegando al 3% para los próximos 5 años, el informe mostró una caída en la confianza del consumidor. Esto indica una posible pérdida de optimismo económico, lo que podría llevar a la Fed a reconsiderar la agresividad en sus ajustes de tasas de interés. Esta incertidumbre podría mantener la volatilidad del dólar en el corto plazo. Precio del cobre: El cobre, uno de los principales productos de exportación de Chile, registró un incremento del 0,75% durante la jornada. Este aumento está relacionado con la expectativa de posibles políticas de estímulo en China, el principal consumidor mundial del metal. Cualquier medida que apunte a revitalizar la economía china podría fortalecer la demanda de cobre y, por ende, apoyar una apreciación del peso chileno. Proyecciones para el tipo de cambio en Chile Si bien el dólar cerró la semana en 924 pesos , las expectativas a corto plazo son más optimistas para el peso chileno, con la posibilidad de que el tipo de cambio rompa los 920 pesos si las condiciones globales se estabilizan.

Un escenario de mayor estímulo económico en China podría generar un mayor alivio sobre el peso chileno, mientras que una nueva ola de fortalecimiento del dólar por parte de la Fed podría empujar al tipo de cambio al alza nuevamente.

